Прем’єр Бельгії вважає, що конфіскація активів РФ стане актом війни

Барт де Вевер вважає, що не можна просто забрати російські кошти.

Прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер вважає, що повна конфіскація державних активів Російської Федерації, знерухомлених в межах Європейського Союзу, стане актом війни.

Про це Барт де Вевер повідомив під час виступу на Українському сніданку в межах Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Бельгійський прем’єр вважає тему російських державних активів "дуже чутливою".

"Перш за все, я хочу сказати, що Європа зобов’язана фінансувати Україну, і ми це зробили. Європа ніколи не виграє "нагород краси" через той спосіб, у якій ухвалюються рішення. Але, зрештою, ми маємо результат – 90 млрд євро, щоб профінансувати Україну у цьому та наступному році", - заявив де Вевер.

Він нагадав, що залишається непоміченим те, що Євросоюз вирішив знерухомити на невизначений термін кошти російського Центрального банку, які зберігаються в бельгійському депозитарії Euroclear. Де Вевер підкреслив, що ці кошти "знерухомлені", а не "заморожені".

"Це дуже важливе рішення, оскільки, звісно, ви не можете просто взяти чиїсь гроші. Ми не перебуваємо у стані війни з Росією. Європа не воює з Росією. Ви не можете просто конфіскувати гроші, бо це акт війни. І цього не слід недооцінювати. Такого ніколи не відбувалось в історії. Знерухомлені гроші, навіть під час Другої світової війни, ніколи не були конфіскованими. Це був би перший випадок в історії, якби це сталося, і це мало би серйозні наслідки для Європи і для довіри до фінансової системи, і для єврозони", - наголосив бельгійський прем’єр.

Він заявив, що вільних коштів не існує.

Також, за його словами, декі європейські країни не є проукраїнськими, і можуть виступити проти продовження санкцій, а це може призвести до того, що треба буде звільнити російські активи.

Він уточнив, що російські активи будуть знерухомленими до кінця війни, і коли буде мирна угода, тема цих активів буде на порядку денному.

Як наголосив де Вевер, якщо у цей момент він буде досі на посаді, то використає свій голос, аби кожен цент був використаний на відновлення України.

"Мені би було дуже сумно бачити, якби один євро повернувся до Москви", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, у Євросоюзі ухвалили рішення про безстрокове знерухомлення російських активів. Це відкрило шлях для репараційного кредиту для України.

Зокрема, з метою задоволення нагальних фінансових потреб України на 2026-2027 роки в ЄС вирішили надати Україні позику обсягом 90 млрд євро. Утім, кошти на цю позику будуть взято не безпосередньо із заморожених російських активів, а на основі запозичень на ринках капіталу, підкріплених бюджетними запасами Євросоюзу.

