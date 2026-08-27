Чотири країни ЄС вимагають використати заморожені активи РФ на користь України, - FT

Попередня спроба реалізувати такий план провалилася через позицію Бельгії.

Швеція, Нідерланди, Іспанія та Польща закликають Брюссель відновити роботу над використанням понад 200 мільярдів євро заморожених російських активів для фінансування України.

Як пише Financial Times, коаліція країн готує лист до Єврокомісії із закликом поновити роботу над механізмом використання цих коштів, а також над альтернативними юридичними й технічними рішеннями, які могли б подолати спротив Бельгії.

"Зараз саме час розпочати нове обговорення того, як ми можемо надалі використовувати заморожені російські активи на користь України та нас самих", – заявила міністерка закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард.

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За словами одного зі співрозмовників FT, країни фактично закликають Єврокомісію провести технічну роботу, необхідну для використання активів і зменшення бюджетних потреб Києва.

Попередня спроба реалізувати такий план провалилася через позицію Бельгії, яка побоюється юридичної помсти з боку Росії та фінансових ризиків. Зокрема, Брюссель побоюється, що в разі судових позовів Москви саме Бельгії доведеться нести відповідальність за можливе повернення активів.

"Поки що ніхто не запропонував нового варіанту, який би не зіткнувся з тими самими політичними бар’єрами, що існували в грудні", – сказав представник ЄС, ознайомлений із внутрішніми обговореннями.

Водночас він зазначив, що юридичні пропозиції можна доопрацьовувати, і за зміни політичних умов вони можуть отримати шанс на ухвалення.

Україна давно закликає ЄС використати заморожені російські активи для фінансування її оборони. Прибутки від коштів, що зберігаються в Euroclear, уже спрямовуються на підтримку кредиту Україні обсягом до 50 млрд євро, погодженого у 2024 році.

Водночас у Євросоюзі побоюються, що Україні знадобиться більше грошей. Торік країни ЄС погодили 90 млрд євро кредиту, забезпеченого бюджетом блока, як альтернативу плану з використання російських активів. Однак, за словами Стенергард, "очевидно, що цього недостатньо".

Нова ініціатива виникла на тлі дискусій про наступний семирічний бюджет Євросоюзу. Деякі дипломати вважають, що додаткове фінансування України може стати частиною цих переговорів і посилити тиск на країни ЄС у пошуку нових джерел коштів.

Заморожені активи Росії - останні новини

У січні прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер заявив, що повна конфіскація державних активів РФ, знерухомлених в межах Європейського Союзу, стане актом війни.

У травні стало відомо, що Нідерланди хочуть відновити дискусію щодо використання до 210 млрд євро заморожених російських активів для підтримки України та фінансування її оборони у 2027 році.

Міністр закордонних справ, Європейських справ та співробітництва з розвитку Королівства Бельгія Максім Прево нещодавно заявив, що в Бельгії не бачать готовності інших країн розподілити відповідальність за ризики, які можуть постати у разі конфіскації російських знерухомлених активів, тому пропонують використовувати ці активи як важіль тиску на перемовинах з Росією.

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