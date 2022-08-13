Вони насамперед будуть корисними для фрилансерів, батьків та автомобілістів.

Застосунок "Приват24" отримав велике оновлення. З'явилося відразу чотири нові функції, які насамперед будуть корисними для фрилансерів, батьків та автомобілістів.

Про це повідомляє пресслужба банку у своєму фейсбуці.

Зміна ліміту на Картці Юніора

Відтепер юніори можуть подавати заявки на зміну ліміту картки через меню "Гаманець". Звичайно, після підтвердження запиту батьками.

"Зробив - заробив":

Завдяки йому батьки можуть ставити дитині завдання та призначати винагороду за успішне виконання. Якщо виконання завдання підтверджено, на Карту "Юніора" дитини буде перераховано винагороду.

Міжнародне страхування для виїзду за кордон "Зелена картка"

Тепер воно доступне і у вебверсії Приват24. Його можна оформити на строк від 15 днів до 1 року.

Інвойси Payoneer для фрилансерів

Відтепер можна виставляти інвойси Payoneer контрагентам через Приват24.

Нагадаємо, раніше "ПриватБанк" запустив технологію голосової біометрії для безпечного та швидкого обслуговування за телефоном клієнтської підтримки.

Щоб скористатися новою технологією безпечного обслуговування, треба через веб-версію "Приват24" створити голосовий зліпок – запис вашого голосу. Надалі при кожному зверненні на гарячу лінію 3700 система швидко розпізнаватиме клієнта.

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