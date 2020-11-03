Це саме та історія про гроші і довіру, яку варто знати, щоб не потрапити в біду, особливо зараз.

Журналісти розповіли, як можна отримати в Україні гарантовану фінансову допомогу під час карантину у разі втрати роботи.

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Про це повідомляє програма "Гроші".

"Майже півмільйона людей втратили роботу через карантин. Це лише ті, хто офіційно став на біржу зайнятості, і вони можуть отримати від держави 1000 гривень допомоги на місяць. Тобто майже нічого. А як прожити українцю на тисячу гривень, якщо в Україні роботи немає? Поїхати до Польщі? Беріть вище - до Нідерландів! Тим більше, що гарантують там не 3-4 євро на годину, як у Польщі, а 11-12! Тобто 350 гривень на годину. Чималі гроші під час кризи. І пропонує не якась "контора", а фірма, за яку ручається держава...", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що це саме та історія про гроші та довіру, яку варто знати, щоб не потрапити до біди, особливо зараз!

Детальніше можна дізнатися з наступного відеоматеріалу

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Автор: УНІАН