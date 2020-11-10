Щось змінилося... Клієнти вже не шукають продукти або послуги. Клієнти обирають із тих, хто сам їх знайшов. Можливо, ще до того, як потреба з'явилася. І це вже не фантастика, а буденність digital-маркетингу.

Як впровадити в свій бізнес? Як не злити бюджет? Як отримати лідів і клієнтів з онлайну? Що нового, і що все ще добре працююче старе в платній рекламі?

Гоу з нами дізнаватися відповіді на всі хвилюючі питання 13 листопада 2020 року на онлайн-конференції PPC Day!

Цього разу в лайн-апі конференції Google, Parimatch, Uklon, MyCredit, Shafa.ua, Webpromo, Moneyveo, Netpeak, Median ads, Red Hamster, ApiX-Drive та інші. ТОП-ові експерти розкажуть про запуски і налаштування кампаній. Вони зроблять акцент на реальний досвід, на результати й на інфографіку. На конференції буде все - успіхи, помилки, труднощі й успіхи, які приходять після їх подолання.

Дізнайтеся з перших рук про інструменти і лайфхаки одних із кращих на українському ринку компаній:

про новий формат Discovery Ads у доповіді від Google;

про просування гемблінгу через Google UAC і Apple Search Ads від Parimatch;

про підвищення віддачі від автоматизованих кампаній для мобільних додатків від Uklon;

про масштабування проекту в світі автоматизації і багатоканальні. Кейс Bekker;

про масштабування ремаркетингу в Facebook для програми та сайту. Кейс Shafa.ua;

про користь LinkedIn для бізнесу в Україні;

Після конференції ви зрозумієте, чи варто вкладати гроші в рекламу і як це зробити, щоб вкладення окупилися. Познайомитеся з новими технологіями, навчитеся правильно використовувати їх для свого бізнесу. Отримайте порцію натхнення від кращих представників індустрії.

Участь безкоштовна!

Реєструйтеся і забронюйте своє місце на конференції вже сьогодні. Дивіться з будь-якої точки світу онлайн, ставте питання під час прямого ефіру, Отримуйте на них відповіді.

Для всіх, хто не готовий бути прив'язаним до монітора цілий день, відкрита можливість покупки запису всіх доповідей і презентацій всього за 500 грн (800 грн в день конференції).

Організатори та спонсори: WebPromoExperts, Webpromo, RedHamster, ApiX-Drive.

Зареєструватися.

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Автор: УНІАН