Звʼязок 5G: в Мінцифри розповіли, коли технологія запрацює в Києві

Повноцінне масштабування технології 5G в Україні можливе лише після завершення війни.

Тестовий запуск мережі 5G у Києві планується вже влітку 2026 року. Наразі мобільні оператори готують обладнання та завершують технічні налаштування перед стартом пілотного проєкту. Про це в коментарі УНІАН повідомив заступник міністра цифрової трансформації Станіслав Прибитько.

За його словами, наразі пілотні проєкти з тестування технології 5G вже реалізуються у Львові, Бородянці та Харкові, а наступним містом стане Київ.

"Скоро ми вийдемо з новинами щодо конкретної дати. Це буде влітку цього року. Зараз оператори готуються технічно", - сказав Прибитько.

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Заступник міністра пояснив, що оператори наразі закуповують обладнання, тестують його на власних мережах, здійснюють монтаж та отримують необхідні регуляторні дозволи.

"Технологія 5G нова, вплив на взаємодію з системами операторів поки що невідомий. Є загальні вимоги та очікування, як воно буде працювати. Але за рахунок пілоту якраз буде таке тестування, щоб воно було максимально ефективне", - зазначив він.

Прибитько відмітив, що чинний план передбачає дію пілотного проєкту до кінця 2026 року, однак його планують продовжити.

"Наша мета максимально підготувати з технологічної точки зору мережі мобільних операторів для національного впровадження 5G. Тому пілот будемо продовжувати на ще досить тривалий період", - розповів заступник міністра.

Наступним містом для тестування 5G після Києва стане Одеса. При цьому він наголосив, що повноцінне розгортання технології нового покоління звʼязку по всій Україні напряму залежить від завершення воєнного стану та війни.

За словами Прибитька, перед національним запуском необхідно провести спеціальні науково-дослідні роботи спільно з військовими. Оскільки частоти, які використовуються для мереж 5G, є суміжними з частотами, які використовують військові.

"Тому потрібно провести теоретичне, а потім практичне дослідження. Увімкнути обладнання військових, обладнання 5G і дізнатись, чи буде 5G впливати на це обладнання. Треба впевнитися, що не буде впливати. Теоретично не має, але є вимога мати практичне підтвердження", - зазначив він.

Втім провести такі випробування зараз неможливо, оскільки відповідні засоби активно використовуються Силами оборони для виконання бойових завдань.

"Таке тестування не можна зробити, поки йде війна. Сили оборони використовують ці засоби для своїх завдань, а відривати їх від захисту нас з вами не є можливим. Тому дослідження не можуть бути проведені", - додав Прибитько.

Технологія 5G в Україні - головні новини

Як писав УНІАН, в Україні вперше в тестовому режимі запустили технологію 5G ще в травні 2024 року. Тоді один із провідних мобільних операторів і компанія Nokia організували телеміст та об’єднали Івано-Франківськ, Київ і Гельсінкі, щоб перевірити якість 5G звʼязку.

Вже наприкінці липня 2025 року в Києві протестували технологію 5G в Київському Авіаційному Інституті (КАІ). 12 січня в Україні вперше запустили пілотний проєкт 5G у Львові.

А 28 січня 2026 року пілотний проєкт технології 5G-звʼязку запустили у Бородянці в Київській області. Зазначимо, що основною перевагою цієї технології є швидкість передавання даних, що становить близько 500 Мбіт/с на абонента.

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