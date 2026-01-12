В Україні вперше запустили 5G-зв'язок: у якому місті зʼявилась новітня технологія

Наступними містами, в яких буде запущено пілот 5G, стануть Бородянка та Харків.

Сьогодні, 12 січня, в Україні вперше запустили пілотний проєкт технології нового покоління звʼязку 5G у Львові. Основна перевага цієї технології - швидкість передавання даних, що становить близько 500 Мбіт/с на абонента.

Перший віцепрем’єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив у своєму Telegram-каналі, що вже в січні 5G запрацює також в Бородянці, у лютому в Харкові, а згодом і в інших містах України.

"Львів стає технологічною лабораторією, яка допоможе нам відпрацювати всі технічні моменти перед національним запуском", - зазначив Федоров.

За його словами, місто має один із найвищих показників готовності смартфонів до 5G в Україні. Наразі у Львові збудовано понад 20 базових станцій 5G.

Віцепрем’єр також відмітив, що пілотний проєкт масштабується після погоджень із Генеральним штабом ЗСУ та успішного тестування технології.

Технологія 5G в Україні - головні новини

У травні 2024 року вперше в Україні в тестовому режимі запустили технологію мережі п'ятого покоління. Тоді оператор Vodafone і компанія Nokia організували телеміст та об’єднали Івано-Франківськ, Київ і Гельсінкі, щоб перевірити якість 5G звʼязку.

Вже наприкінці липня минулого року повідомлялося, що в Києві протестували технологію 5G зі швидкістю до 10 Гбіт за секунду в Київському Авіаційному Інституті (КАІ).

Також повідомлялося, що Харків і Бородянку обрали першими для тестування мережі п'ятого покоління 5G тому, що через масштабні руйнування внаслідок обстрілів саме там важливо випробувати роботу новітньої технології в умовах підвищеної складності.

