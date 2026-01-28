В Україні розширюють географію 5G-звʼязку: де запустили нову технологію

Пізніше планується розширити пілот новітньої послуги швидкісного звʼязку на Харків, а згодом і на Київ та Одесу.

Сьогодні, 28 січня, запустили пілотний проєкт технології нового покоління 5G-звʼязку у Бородянці в Київській області. Пілот триватиме щонайменше до грудня 2026 року, повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Зазначається, що Бородянка стала другим населеним пунктом України після Львова, в якому встановили базові станції 5G. Цей населений пункт зазнав масштабних руйнувань на початку повномасштабної війни.

Таким чином запуск пілоту в Бородянці дозволить протестувати технологію в умовах відновленої телеком-інфраструктури та підготувати мережу до повноцінного масштабування по всій країні після завершення воєнного стану.

"Пілот 5G у Бородянці охопить центральний район міста. Окремі зони 5G можуть розгортатися за запитом бізнесу - ми сприятимемо таким ініціативам", - ідеться в повідомленні.

У відомстві додали, що після успішного тестування та отримання дозволів від військових географію пілоту планується розширити на Харків, а згодом і на Київ та Одесу.

Пілотний проєкт триватиме до грудня 2026 року. Цей час потрібен, щоб:

перевірити сумісність обладнання 5G із військовими системами;

мобільним операторам оцінити попит на технологію;

державі підготувати умови ліцензій та вартість частот для майбутніх аукціонів після закінчення воєнного стану.

Зараз в Україні вже встановлено 35 базових станцій 5G. Технологія забезпечує надшвидкий інтернет із мінімальною затримкою. На сьогодні технологію підтримують понад 25% смартфонів українців.

Технологія 5G в Україні - головні новини

У травні 2024 року в Україні вперше в тестовому режимі запустили технологію 5G. Тоді оператор Vodafone і компанія Nokia організували телеміст та об’єднали Івано-Франківськ, Київ і Гельсінкі, щоб перевірити якість 5G звʼязку. Наприкінці липня минулого року в Києві протестували технологію 5G в Київському Авіаційному Інституті (КАІ).

Вже 12 січня в Україні вперше запустили пілотний проєкт 5G у Львові. Основною перевагою цієї технології є швидкість передавання даних, що становить близько 500 Мбіт/с на абонента.

