Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пообіцяв не допустити прийняття законопроекту, який встановлює сім ознак трудових відносин між юрособою і ФОПом.

Глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пообіцяв "поховати" законопроект № 5054, який пропонує сім ознак "наявності трудових відносин" між юрособою і ФОП.

Таку заяву депутат зробив під час прес-конференція про ДіяCity.

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"Ми точно зробимо так, що поховаємо цей законопроект у Верховній Раді. Це в моїх компетенціях. Якщо буде там дійсно важко це зробити - я особисто зареєструю десяток тисяч правок і ми це точно поховаємо у Верховній Раді", — зазначив Арахамія.

Депутат також додав, що неодноразово чув скарги від IT-компаній та асоціацій на те, що з одного боку Реєстрація компаній в ДіяCity є добровільною, а з іншого — є "дамоклів меч", який висить у вигляді законопроекту № 5054 про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо визначення поняття трудових відносин та ознак їх наявності.

Арахамія підкреслив, що з цього питання їх позиція з Міністерством цифрової трансформації збігається і вони "не дадуть законопроекту пройти Верховну Раду".

Що цьому передувало

3 лютого 2020 року Уряд України оголосив старт програми "Доступні кредити 5-7-9%", оцінюючи її потенціал у 2020 році в 50 тисяч кредитів.

17 червня Кабінет міністрів спростив доступ бізнесу до кредитів, які видаються представникам малого і мікробізнесу в рамках програми "5-7-9", пом'якшивши вимоги до обов'язкової прибутковості діючого бізнесу і знявши обмеження за напрямками використання коштів і максимальної суми кредиту.

28 грудня Кабмін вніс зміни до програми пільгового кредитування "Доступні кредити 5-7-9%", що розширюють число претендентів, які зможуть отримати фінансову допомогу в рамках цієї держпрограми.

З моменту старту програми банки-учасники видали 8916 кредитів на загальну суму 21,4 мільярда гривень.

Станом на 24 лютого 2021 року граничну суму допомоги підприємцям за програмою "5-7-9" збільшили до 400 тисяч євро.

18 березня 2021 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив про те, що Кабінет Міністрів внесе до парламенту законопроект про посилення захисту прав співробітників. Законопроектом пропонується дозволити укладати колективні трудові договори не тільки між юридичною особою і колективом, а й між фізичною особою-підприємцем і його співробітниками.

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Автор: Олена Коваленко