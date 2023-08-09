Електронний архів планують масштабовати на всі органи влади, а згодом і на інші організації.

В України презентували пілот проекту "е-Архів". Тепер документи державних органів влади зберігатимуться в електронних архівах, йдеться у повідомленні Міністерства цифрової трансформації України.

"Архівну інформацію відцифрують та внесуть у систему документообігу. Державним даним більше не загрожуватимуть життєві обставини. Це особливо важливо під час війни. Оскільки ворог намагається знищувати цінні для українців папери. Якщо інформацію буде відцифровано, це стане неможливим", - йдеться у повідомленні відомства.

Таким чином вдасться позбутися поїздок по державних архівах. Щоб отримати доступ до необхідних документів треба буде лише зайти на сайт.

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Зазначається, що на першому етапі було сформовано та передано окремі електронні документи Міністерства юстиції на зберігання до архіву Мін’юсту та Центрального державного аудіовізуального й електронного архіву.

"Жодних стосів паперу і загублених папок. Кілька кліків - і працівники Мінʼюсту знайшли необхідну для вас інформацію", - продовжують у прес-службі.

Надалі проект буде масштабовано на всі органи влади, а згодом - і на інші організації.

Цифровізація в Україні - новини

Як повідомляв УНІАН, в Україні проводять цифровізацію в різних сферах для запобігання корупції.

Зокрема, цифровізація проводиться у сфері будівництва і вона вже дала свої результати: антикорупційний ефект від цифровізації будівництва заощадив 1,5 млрд грн на рік.

Загалом держава зекономила майже 10 млрд грн за рахунок переходу на цифровий документообіг.

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