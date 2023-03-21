Пошта Болгарії ухвалила дане рішення у зв'язку зі зменшенням пропускної здатності транспортних засобів та скупченням пошти в транзитному аеропорту.

Болгарія призупинила відправку будь-яких посилок в Росію та Білорусь.

Як повідомляє Державна пошта Болгарії, відправку посилок на територію агресора і пособника агресора припинено з 20 березня 2023 року.

"Болгарська пошта тимчасово припиняє прийом всіх видів посилок в Росію і Білорусь", - відзначили в компанії.

Відео дня

Як йдеться в повідомленні, пошта Болгарії ухвалила дане рішення у зв'язку зі зменшенням пропускної спроможності транспортних засобів і скупченням пошти в транзитному аеропорту.

Війна в Україні Поштова блокада агресора

У липні 2022 року вперше в історії пошту Росії та Білорусі вигнали з Асоціації Європейських операторів. Призупинення членства в PostEurop означає, що поштові оператори Росії та Білорусі втратили можливість брати участь у цивілізованому розвитку поштової галузі.

Пошти Польщі, Швеції, Данії, Фінляндії та Австралії у квітні 2022 року подали відповідні документи до Всесвітнього Поштового Союзу про припинення доставки відправлень до Росії та Білорусі.

До поштової блокади країн-агресорів приєдналася також латвійська пошта, яка в березні припинила поштові грошові перекази в Росію та Білорусь.

Вас також можуть зацікавити новини: