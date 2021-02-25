На українському ринку у 2 кварталі в порівнянні з першим кількість покупок онлайн зросла на 24%.

Пандемія COVID-19 призвела до того, що навесні 2020 відбулося глобальне зростання попиту на електронну комерцію і зручні опції отримання товару.

Про це повідомляє OLX з посиланням на дослідження Shopify Plus тенденцій розвитку електронної комерції.

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Як йдеться в дослідженні, з введенням локдауна роздрібні офлайн-магазини були змушені закритися, що позначилося на популярності онлайн-шопінгу, який досяг своєї максимальної частки від усього світового рітейлу — 16,4%.

На українському ринку у 2 кварталі в порівнянні з першим кількість покупок онлайн зросла на 24%.

У 3 кварталі спостерігався спад на 11%, а напередодні новорічних свят і впровадження січневого локдауну — черговий приріст на +29%.

Середній чек

Середній чек протягом 2020 року становив930 грн, а в 3 кварталі він став рости найбільше — +10% до 953 грн.

2020 в електронній комерції можна було охарактеризувати різким зростанням продажів в несподіваних категоріях. Дослідження показує, що онлайн-покупці стали звертати більше уваги на такі товарні категорії, як продукти харчування, здоров'я та гігієна, а також предмети домашнього вжитку. Що купують онлайн У 2 кварталі зі стартом карантину в порівнянні з попереднім періодом значно зріс інтерес до наступних товарів: велотранспорт (+136%, середній чек-772₴)

роликові ковзани (+112%, 667₴)

Садовий інвентар (+110%, 507₴)

Дитячий транспорт (+98%, 899₴)

товари для саду та городу (+97%, 673₴). Спостерігається також сезонне зростання інтересу до деяких категорій (наприклад, товари для саду та городу), що пов'язано з пандемією і епохою new normal ("бум" на персональний транспорт). У 3 кварталі, з першими ослабленнями обмежень, зросла кількість зацікавлених у наступних категоріях: квитки (+318%, середній чек-763₴)

товари для школярів (+121%, 411₴)

товари для хокею (+34%, 749₴)

ковзани (+30%, 1 361₴)

весільні аксесуари (+30%, 314₴). У 4 кварталі інтерес покупців був пов'язаний переважно з сезонністю: ковзани (+643%, середній чек-561₴)

лижі та сноуборди (+440%, 959₴)

світильники (+143%, 442₴)

товари для хокею (+130%, 788₴)

головні убори (+95%, 319₴). Бренди зі швидкою доставкою На OLX в період з лютого по листопад 2020 кількість бізнес-клієнтів збільшилася на 10% — зараз на платформі понад 32 тис. магазинів. Обмеження офлайн-торгівлі спровокувало "бум" на послуги доставки. Тепер наявність доступної опції отримання товару - необхідність для брендів. Найчастіше покупки подорожували в межах Києва - у 2020 році їх було 120 тис.жителі столиці найохочіше намагалися мінімізувати свої соціальні контакти та вибирали отримувати товари за допомогою доставки. Між регіонами товари найчастіше подорожували за такими напрямками: Київ-Харків-33 тис.; Харків-Київ-32 тис.; Київ-Одеса-27 тис.; Київ-Дніпро-26 тис. Найдовшу відстань у 2020 році посилки долали з Ужгорода — 652 км у середньому, з Дрогобича — 538 км та з Маріуполя — 534 км. Попереднє дослідження OLХ Згідно з дослідженнями OLX вартість покупки житла на вторинному ринку в Києві у 2020 році зросла на 5% - до середньої ціни понад 54 тис.дол. за однокімнатну квартиру. Згідно з результатами дослідження OLX, станом на лютий 2021 року Україні середня вартість однокімнатних квартир на вторинному ринку житла коливається від $25 тисяч до $55 тисяч.

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Автор: Олена Коваленко