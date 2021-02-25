Пандемія COVID-19 призвела до того, що навесні 2020 відбулося глобальне зростання попиту на електронну комерцію і зручні опції отримання товару.
Про це повідомляє OLX з посиланням на дослідження Shopify Plus тенденцій розвитку електронної комерції.
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Як йдеться в дослідженні, з введенням локдауна роздрібні офлайн-магазини були змушені закритися, що позначилося на популярності онлайн-шопінгу, який досяг своєї максимальної частки від усього світового рітейлу — 16,4%.
На українському ринку у 2 кварталі в порівнянні з першим кількість покупок онлайн зросла на 24%.
У 3 кварталі спостерігався спад на 11%, а напередодні новорічних свят і впровадження січневого локдауну — черговий приріст на +29%.
Середній чек
Середній чек протягом 2020 року становив930 грн, а в 3 кварталі він став рости найбільше — +10% до 953 грн.
2020 в електронній комерції можна було охарактеризувати різким зростанням продажів в несподіваних категоріях. Дослідження показує, що онлайн-покупці стали звертати більше уваги на такі товарні категорії, як продукти харчування, здоров'я та гігієна, а також предмети домашнього вжитку.
Що купують онлайн
У 2 кварталі зі стартом карантину в порівнянні з попереднім періодом значно зріс інтерес до наступних товарів:
- велотранспорт (+136%, середній чек-772₴)
- роликові ковзани (+112%, 667₴)
- Садовий інвентар (+110%, 507₴)
- Дитячий транспорт (+98%, 899₴)
- товари для саду та городу (+97%, 673₴).
Спостерігається також сезонне зростання інтересу до деяких категорій (наприклад, товари для саду та городу), що пов'язано з пандемією і епохою new normal ("бум" на персональний транспорт).
У 3 кварталі, з першими ослабленнями обмежень, зросла кількість зацікавлених у наступних категоріях:
- квитки (+318%, середній чек-763₴)
- товари для школярів (+121%, 411₴)
- товари для хокею (+34%, 749₴)
- ковзани (+30%, 1 361₴)
- весільні аксесуари (+30%, 314₴).
У 4 кварталі інтерес покупців був пов'язаний переважно з сезонністю:
- ковзани (+643%, середній чек-561₴)
- лижі та сноуборди (+440%, 959₴)
- світильники (+143%, 442₴)
- товари для хокею (+130%, 788₴)
- головні убори (+95%, 319₴).
Бренди зі швидкою доставкою
На OLX в період з лютого по листопад 2020 кількість бізнес-клієнтів збільшилася на 10% — зараз на платформі понад 32 тис. магазинів.
Обмеження офлайн-торгівлі спровокувало "бум" на послуги доставки. Тепер наявність доступної опції отримання товару - необхідність для брендів.
Найчастіше покупки подорожували в межах Києва - у 2020 році їх було 120 тис.жителі столиці найохочіше намагалися мінімізувати свої соціальні контакти та вибирали отримувати товари за допомогою доставки.
Між регіонами товари найчастіше подорожували за такими напрямками:
Київ-Харків-33 тис.;
Харків-Київ-32 тис.;
Київ-Одеса-27 тис.;
Київ-Дніпро-26 тис.
Найдовшу відстань у 2020 році посилки долали з Ужгорода — 652 км у середньому, з Дрогобича — 538 км та з Маріуполя — 534 км.
Попереднє дослідження OLХ
Згідно з дослідженнями OLX вартість покупки житла на вторинному ринку в Києві у 2020 році зросла на 5% - до середньої ціни понад 54 тис.дол. за однокімнатну квартиру.
Згідно з результатами дослідження OLX, станом на лютий 2021 року Україні середня вартість однокімнатних квартир на вторинному ринку житла коливається від $25 тисяч до $55 тисяч.
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