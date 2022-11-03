Що ж стосується штрафів за несплату комуналки, то їх не нараховують, розповідає адвокат.

Голова спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко заявляє, що найменше українці платять за комуналку на тих територіях, де активні бойові дії - Харків, Миколаїв, Краматорськ і т.д.

Як він розповів в ефірі "Сніданку з 1+1", заборгованість за ЖКП у таких регіонах складає 85-90%.

У центральній Україні за житлово-комунальні послуги сплачують близько 70% споживачів. На заході - близько 90%.

"Чому важливо платити? Тому що будь-яка сплата за ЖКП - це і вивезення твердих побутових відходів. Якщо ми не будемо сплачувати за вивезення сміття, воно накопичилось би за один тиждень", - каже Попенко.

Що ж стосується штрафів за несплату комуналки, то їх не нараховують, розповідає адвокат Богдан Кушнір. "На час воєнного стану в країні відключень за борги не буде... На деяких боржників будуть подавати до суду, можуть через суд накласти арешт на ваше майно", - пояснив він.

Якщо ви не можете заплатити за ЖКП, адвокат радить заключити договір - зв'язатися з надавачем послуг й спробувати пояснити ситуацію. Також українців закликають хоча б частково оплачувати комуналку.

Що буде з тарифами на комуналку під час війни?

Президент України Володимир Зеленський підписав закони, якими вводиться мораторій на підвищення комунальних тарифів. Так, протягом воєнного стану та 6 місяців після його завершення в Україні не зміняться ціни на газ, теплопостачання та гарячу воду.

Нагадаємо, якщо українці відсутні у своєму помешканні понад 30 діб, їм не нараховуватимуть плату за комуналку. Та спочатку потрібно підтвердити свою відсутність протягом цього тривалого терміну.

Для того, щоб відсутнім понад 30 днів вдома українцям не нараховували комуналку, потрібно подати один з документів:

довідку про проходження лікування;

довідку внутрішньо переміщеної особи;

довідку, яка свідчить про службу у ЗСУ.

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