Мінцифри рекомендує українцям переходити на ID-карти.

Цифровізації внутрішніх паспортів-книжок не буде, тому Міністерство цифрової трансформації рекомендує людям переходити на ID-картки.

Про це сказав в інтерв'ю УНІАН керівник з розвитку електронних послуг у Мінцифри Мстислав Баник.

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"Не буде цифровізації паспортів-книжок, оскільки книжок в Україні було випущено десятки мільйонів, і вони всі в папері. Опрацювати такі колосальні обсяги даних, перевірити їх валідність, враховуючи, що обміну даними між багатьма державними реєстрами не було, майже нереально. Тому ми рекомендуємо всім переходити на ID-карти", - сказав він.

За словами Баника, для тих, хто не хоче переходити на ID-карти, є біометричний закордонний паспорт, який дозволяє користуватися всіма державними послугами у сфері обслуговування нарівні зі звичайним.

Цей документ оцифрований і відображається в мобільному додатку "Дія".

Що цьому передувало

30 березня Верховна Рада прийняла закон про внесення змін до Закону "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, що засвідчують особу або її спеціальний статус" (№4355), яким прирівняла електронні паспорти до фізичних аналогів.

Державні установи та приватні організації з 23 серпня, коли набуде чинності закон, що легалізує електронні паспорти в мобільному додатку "Дія", не зможуть відмовляти в прийомі таких документів.

Мінцифри запустило електронні паспорти в додатку "Дія" у квітні минулого року.

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Автор: Павло Степанець