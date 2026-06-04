Ціни на критично важливу сировину обвалилися до мінімуму за два місяці: скільки коштує зараз

Низка факторів спричиняє зниження цін на залізну руду.

Ціни на залізну руду впали до мінімуму за два місяці. Зростання пропозиції та сезонне зниження попиту на сталь чинили тиск на настрої на ринку.

Видання Bloomberg пише, що ф'ючерси на сировину для виробництва сталі подешевшали на 1,1% – до 102,50 долара за тонну на початку азіатських торгів, досягнувши найнижчого денного рівня з 14 квітня і наблизившись до найнижчого значення з березня.

Зростання світових поставок залізної руди стикається з літнім міжсезонним спадом попиту на сталь, що поглиблює проблему надлишку пропозиції на ринку Китаю. Водночас сильне зростання цін на коксівне вугілля почало стискати маржу в сталеливарній галузі, послаблюючи ціни на залізну руду.

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Зниження цін на нафту також може призвести до зниження фрахтових ставок, усунувши один із ключових факторів підтримки цін на залізну руду з моменту початку війни на Близькому Сході.

Тим часом трейдери заявили, що очікують обмеженого впливу на ринок від ускладнень у переговорах щодо довгострокових контрактів між China Mineral Resources Group Co та Fortescue Ltd.

Станом на 5:32 за київським часом ф'ючерси на залізну руду в Сінгапурі впали на 1,1% – до 102,55 долара за тонну.

Ціни на метали – останні новини

Ціни на мідь несподівано пішли вниз разом з іншими промисловими металами на тлі нових ударів США в Перській затоці та невизначеності щодо припинення війни з Іраном.

При цьому ціни на золото впали до найнижчого рівня за два місяці через очікування жорсткості грошово-кредитної політики для стримування інфляції та відсутність ознак швидкого завершення підтримуваної США війни з Іраном.

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