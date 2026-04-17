Ціни на квартири в Україні поповзли вгору: чого чекати від ринку житла до кінця весни

На вторинному ринку житла в столиці вже зафіксовано зростання, експерти прогнозують подальший ріст.

До кінця весни ринок житла в Україні залишатиметься відносно стабільним. Різких змін не очікується, однак попит поступово відновлюється, що підтримуватиме помірне зростання цін, особливо на вторинному ринку та в сегменті оренди.

Про це йдеться в статті УНІАН. "На первинці зниження цін неможливе в принципі через здорожчання собівартості, але темп зростання може сповільнитись, якщо ситуація з безпекою погіршиться", - відмітив рієлтор Олександр Бойко.

За його словами, вторинний ринок столиці вже продемонстрував зростання приблизно на 7% за останні шість місяців і має потенціал до подальшого підвищення цін до кінця весни.

"До кінця весни очікую ще 3-5% у гривневому еквіваленті. Оренда після корекції від літніх піків знайшла рівновагу, і різких стрибків ставок до кінця весни я не прогнозую. Хіба що у сегменті автономних квартир – там попит стабільно перевищує пропозицію, і власники це добре розуміють", - зазначив Бойко.

Водночас керівник з розвитку продуктів DIM.RIA Віталій Поберезький прогнозує, що в найближчі місяці зберігатиметься зростання цін на ринку як купівлі, так і оренди житла. Ключовим фактором він називає поступове відновлення попиту.

"На первинному ринку ціни, ймовірно, залишатимуться відносно стабільними з незначними коливаннями. Водночас на вторинному ринку можливе поступове зростання у межах кількох відсотків", - відмітив Поберезький.

Експерт зазначив, що найбільш динамічним залишатиметься сегмент оренди. За умов обмеженої пропозиції та активного попиту ціни можуть і надалі зростати до кінця весни, особливо у великих містах.

"Загалом ринок переходить у фазу обережного відновлення. Різких стрибків, найімовірніше, не буде, але зберігатиметься чіткий тренд на поступове зростання активності", - додав Поберезький.

Ринок житла в Україні - головні новини

За даними дослідження DIM.RIA, минулого місяця в одних регіонах квартири стрімко дорожчали, а в інших дешевшали. Коливання було зафіксовано як у сегменті новобудов, так і на вторинному ринку.

Наприкінці лютого повідомлялося, що весною може зрости ціна оренди приватних будинків в Київській області. Водночас вартість купівлі такого житла може навіть зменшитися.

