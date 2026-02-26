Що буде з цінами на приватні будинки на Київщині: експерти дали прогноз на весну

Ринок заміської нерухомості на Київщині готується до сезонного пожвавлення.

В Україні з приходом тепла може зрости вартість оренди приватних будинків у Київській області. Водночас ціна на купівлю такого типу житла може навіть зменшитися, йдеться в статті УНІАН.

"Традиційно попит на заміську нерухомість з'являється весною. Тому що придбавши будинок, є більше можливостей удосконалити його, збудувати щось або добудувати", - сказав експрезидент Асоціації фахівців з нерухомості України Юрій Піта.

При цьому, за його словами, ціни на ринку купівлі приватних будинків не будуть сильно змінюватися. Попит може зміститися в бік земельних ділянок або старих будинків під реконструкцію, однак загалом ринок залишатиметься стабільним. Проте експерт не виключає й іншого сценарію.

"Не виключаю, що на приватні будинки ціни можуть й зменшаться", - зазначив Піта.

Водночас інша динаміка спостерігатиметься на ринку короткострокової оренди приватного житла на 3-5 місяців.

"Ціна може піднятися не більше 10%, якщо брати саме сезонні коливання. Це, як правило, кінець квітня-початок травня", - відмітив Піта.

На думку експертки з нерухомості Ірини Луханіної, навесні активність на заміському ринку нерухомості справді зросте, але без різкого стрибка.

"Навесні очікується пожвавлення переглядів і угод, особливо в низькому та середньому сегменті. Ймовірні сценарії: активізація угод у ліквідних напрямках, подальша корекція в завищених і великих будинках, жорсткіші переговори, стабільність у добре оснащених об’єктах. Ринок не буде масово зростати. Він вже стає раціональнішим", - зазначила Луханіна.

В січні 2026 року медіанна ціна оренди будинку у Київській області становила 86,3 тис грн, а купівлі – 5,1 млн грн, що дорівнює до 118 тисяч доларів, згідно з актуальним курсом НБУ.

Раніше повідомлялося, що середня вартість оренди однокімнатної квартири у Києві становить 22 500 гривень за місяць, що на 2% більше відносно грудня 2025 року. Експерти відмічали, що "автономне" житло може коштувати значно дорожче за середньоринкові показники.

