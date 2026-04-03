Ціни на квартири різко змінились: що відбувалося на ринку житла у березні

У березні 2026 року ринок житла в Україні продемонстрував різноспрямовану динаміку. В одних регіонах квартири стрімко дорожчали, в інших дешевшали. Коливання зафіксовано як у сегменті новобудов, так і на вторинному ринку.

Відповідно до результатів дослідження DIM.RIA, яке є у розпорядженні УНІАН, на ринку новобудов вартість за квадратний метр інтенсивно змінювалась протягом березня.

Зазначається, що найбільше зростання ціни зафіксовано у Кіровоградській області – +3,5% порівняно з лютим, що вивело її на другу позицію за середньою ціною. А в Закарпатській області відбулось найбільше падіння ціни квадратного метра – на 7,5%.

Водночас Київ залишається на першому місці за ціною. У столиці середня вартість квадратного метра у березні становила 1 393 долари за квадратний метр (-2,3% порівняно з лютим). Найдорожчі новобудови зосереджені в Печерському районі, де середня вартість квадратного метра становить 2 669 дол. Найдоступніші варіанти можна знайти у Деснянському районі, де середня ціна становить 888 дол./кв. м.

Вторинне житло

За даними DIM.RIA, вартість вторинного житла продовжує зростати в більшості областей України. Найбільші темпи зростання зафіксовано у Херсонській (+6%), Івано-Франківській (+5%), Закарпатській (+4%), Тернопільській (+4%), Київській (+4%), Харківській (+4%) та Кіровоградській (+4%) областях. Значне падіння ціни відбулось у Черкаській області – на 10%.

Найнижча середня ціна за однокімнатну квартиру фіксується у Запорізькій області – 15,5 тис. дол. Найдорожче житло у Києві, де середня вартість у березні становила 89 тис. дол.

У столиці найдорожчим залишається Печерський район, де однокімнатна квартира в середньому коштує 180 тис. дол., а найбюджетнішим – Деснянський, де середня вартість такої квартири становила 48 тис. дол.

Ринок оренди

У березні Київ розділив першу позицію за середньою ціною на оренду із Закарпатською областю – 22 тис. грн за місяць за однокімнатну квартиру. Найдешевше житло для оренди все ще у Харківській області: однокімнатна квартира в середньому коштує 5,5 тис. грн за місяць. У столиці найдорожча оренда в Печерському районі – 22,5 тис. грн, найдешевша у Деснянському – 10 тис. грн за однокімнатну квартиру.

