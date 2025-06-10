Ціни на житло в Україні зростають: в яких областях стрімко подорожчали квартири

Столиця України залишається найдорожчим містом.

Ціни на первинному ринку нерухомості в більшості регіонів у травні 2025 року продемонстрували зростання. Про це йдеться в дослідженні DIM.RIA.

"Ціни на первинному ринку в більшості регіонів демонструють зростання. Найбільше подорожчання зафіксовано в Чернігівській (+8%), Житомирській (+8%) та Київській (+6%) областях. Лише Кіровоградщина показала зниження - у середньому на 5%", - йдеться в дослідженні.

Зазначається, що Київ залишається найдорожчим містом: середня ціна - 1 409 дол./м². Найдешевші новобудови у прифронтових регіонах: Запорізькій, Сумській, Миколаївській.

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При цьому найпомітніше зростання зацікавленості до новобудов спостерігалося в Тернопільській області (+22% у порівнянні з квітнем). Водночас суттєве зниження попиту зафіксовано в Сумській (-25%) та Дніпропетровській (-17%) областях.

Вторинний ринок

Найбільша кількість оголошень про продаж вторинного житла у травні надходила з Волинської, Рівненської та Миколаївської областей. Згідно з даними дослідження, впродовж травня середня вартість однокімнатних квартир продовжує зростати у більшості регіонів України. Найбільший ріст зафіксовано у Херсонській області (+16%), хоча вона залишається найдешевшою за цим типом житла.

Найдорожче житло у столиці: вартість однокімнатної квартири в Києві сягає 92,4 тисячі доларів. У розрізі районів - Печерський залишається найдорожчим (майже 132 тис. дол.), а Деснянський - найдоступнішим (45 тис. дол.).

Крім того, найактивніше в травні користувачі шукали вторинну нерухомість у Хмельницькій, Одеській та Волинській областях.

Ринок житла в Україні - останні новини

У першому кварталі 2025 року в Україні прийняли в експлуатацію понад 28 тисяч нових квартир у житлових будинках. З них понад 8 тисяч – в одноквартирних будинках, ще близько 20 тисяч – у багатоквартирних.

Раніше повідомлялося, що в першому кварталі цього року вартість купівлі житла в Україні суттєво зросла в порівнянні з аналогічним кварталом минулого року. Так, найбільше на первинному ринку подорожчали двокімнатні квартири.

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