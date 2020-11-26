Нові власники погодилися зберегти штаб-квартиру компанії в Монреалі / фото Pixabay
Cirque du Soleil Entertainment Group завершила продаж компанії групі своїх кредиторів на чолі з Catalyst Capital Group.
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Про це повідомляє CBC.
Цирк був змушений скасувати свої шоу на початку цього року і скоротити майже 3500 співробітників через пандемію.
Деніел Ламарр залишиться президентом і головним виконавчим директором. Нові власники також погодилися зберегти штаб-квартиру компанії в Монреалі.
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