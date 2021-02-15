Саме тому немає нічого дивного в тому, що МЗС України отримало ноту від уряду КНР після безпрецедентно жорстких українських санкцій проти китайських інвесторів.

Протягом багатьох років офіційні особи України фактично супроводжували разом з владою Китаю угоду з купівлі акцій" Мотор Січ", а високопоставлені урядовці з Києва надавали повну підтримку цій співпраці та висловлювали зацікавленість у ній.

Про це заявити голова Українського аналітичного центру Олександр Охріменко, коментуючи заяву глави українського МЗС Дмитра Кулеби, який назвавши врегулювання кейсу "Мотор Січ" не має відношення до міждержавних відносин Україна-Китай.

"Згадаймо - Україна багато років поспіль давала досить однозначні сигнали, що підтримує цю співпрацю. Екс-власник "Мотор Січ" В'ячеслав Богуслаєв завжди супроводжував офіційні делегації в Піднебесну. Перший віце-прем'єр Степан Кубів особисто висловлювався на користь такої співпраці, анонсував будівництво заводу в Чунціні та інвестиційне партнерство між китайською та українською компаніями. Посол України в КНР Олег Дьомін офіційно відвідував Чунцин, де в присутності ЗМІ говорив з місцевою владою й давав гарантії співпраці "Мотор Січ" і китайських інвесторів, робить спільні фото з Богуслаєвим і власником Skyrizon, заявляючи про перспективність співпраці. Як можна після цього говорити, що "Мотор Січ" - це звичайний "бізнес-кейс", до якого Україна не має відношення? Угоду з "Мотор Січ" і створення її виробничої платформи в Китаї повністю супроводжувала держава Україна, контакти велися з КНР також на міждержавному рівні", - розповів Олександр Охріменко.

Експерт додав, що саме тому немає нічого дивного в тому, що МЗС України отримало ноту від уряду КНР після безпрецедентно жорстких українських санкцій проти китайських інвесторів. Різке ускладнення україно-китайських відносин і незграбні дії українського МЗС могли стати однією з причин обширного інфаркту в українського посла в Пекіні Сергія Камишева.

"Зараз українські чиновники намагаються судомно розвернутися на 180 градусів, і намагаються удавати, що держава не має відношення до угоди з продажу компанії. Але так не вийде: угоду патронували на рівні держав і офіційна участь українських топ-чиновників - найкращий тому доказ. Україна і Китай вели діалог щодо цього проекту на вищому політичному рівні. Тому Київ тепер не може відхрещуватися від наданих Китаю політичних гарантій. Жодна цивілізована країна не може так" кинути " свого партнера: можуть змінюватися особи у владі, але не може змінюватися позиція. Інакше всі будуть сприймати Україну як несуб'єктне failed state, нездатне до угод. Київ таким демаршем створив дуже поганий політичний прецедент, який закриє багато можливостей для довгострокового співробітництва, і не тільки з Китаєм", - прокоментував Олександр Охріменко.

Він звернув увагу, що нинішня суєта чиновників може бути пов'язана з майбутнім арбітражем, де претензії до України зросли вже до 3,6 мільярда доларів: "фактично, Україна вже програла цей арбітраж ще до його початку - Київ зробив все можливе, щоб надати максимум аргументів на користь китайських бізнесменів. Уявіть собі, як зараз на київських політиків дивиться МВФ, який не дав Україні грошей: адже видані їм кошти підуть в Китай, а влада України демонструє свою повну неадекватність", - підсумував експерт.

Олександр Охріменко також нагадав, що влада допустила безліч серйозних промахів у відносинах з Китаєм. Спочатку президент Володимир Зеленський заявив про бажання розвивати співпрацю з КНР, відродити політичний діалог. Але після були введені санкції проти компанії-акціонера "Мотор Січ" Skyrizon, а таке персональні санкції проти її бенефіціара і менеджменту.

Днями Володимир Зеленський зганьбився з вітальним постом на адресу лідера КНР. Привітання Сі Цзіньпіну було адресовано у Твіттері - він заборонений в КНР і там не може бути акаунту китайського лідера. До того ж в якості ілюстрації до твіту була використана фото з Непалу.

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Автор: УНІАН