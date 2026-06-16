В 'Дії' з’явився новий сервіс для ветеранів і їхніх родин

Заяви опрацьовуються впродовж 5–30 календарних днів залежно від обраних послуг.

Уряд запускає новий сервіс для ветеранів, ветеранок та їхніх родин у "Дії", повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

"Тепер можна буде подати одну заяву і одразу отримати кілька державних послуг: одноразову грошову допомогу від Мінветеранів, соціальні послуги, статус особи з інвалідністю внаслідок війни або статус члена сім'ї загиблого Захисника чи Захисниці України", - зазначила вона.

Раніше потрібно було подавати окремі заяви на кожну послугу. Наприклад, спочатку оформити статус особи з інвалідністю, дочекатися рішення – і лише потім окремо подавати заяву на грошову допомогу. Тепер усе можна оформити одразу, в межах однієї електронної заяви.

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Заяви опрацьовуються впродовж 5–30 календарних днів залежно від обраних послуг. Результат її розгляду можна отримати онлайн через портал "Дія".

Свириденко зазначила, що більшість даних автоматично підтягується з державних реєстрів, але у окремих випадках заявника можуть попросити надати додаткові документи.

"Дія" - останні новини

У травні стало відомо, що картку платника податків відтепер можна оформити в застосунку "Дія". Електронна картка платника податків матиме таку ж юридичну силу, як і паперовий документ.

У березні 2026 року було запроваджено можливість побачити в застосунку "Дія" та в Електронному кабінеті водія штрафи за паркування у низці міст.

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