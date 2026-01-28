Чи стане 'Дія' платною: в Мінцифри пояснили, що зміниться в застосунку

В державному застосунку "Дія" наразі є лише одна платна послуга для бізнесу.

В Україні поширилися чутки, що державний застосунок "Дія" стане платним через ліквідацію статусу держпідприємства для трансформації його на акціонерне товариство. Проте в Міністерстві цифрової трансформації запевнили, що жодних платних послуг для громадян не з’явиться.

"Багато було чуток, поширювали різну інформацію стосовно ДП "Дія", але насправді все дуже просто. Ще в липні минулого року Господарський кодекс був скасований. Відповідно до цих змін всі державні підприємства мають перетворитися в організаційно-правові форми", - повідомила заступниця міністра цифрової трансформації Валерія Коваль в ефірі телемарафону

Таким чином, за її словами, такої конструкції, як державне підприємство, в цілому не має існувати. Тому різні держпідприємства починають цю процедуру залежно від організаційної структури.

"У даному випадку, коли ми говоримо про ДП "Дія", то воно перетвориться в акціонерне товариство, всі акції будуть належати державі, тому державне підприємство продовжить працювати в тому ж самому форматі. На "Дію", на електронні послуги це ніяк не вплине і не впливає також і на їх вартість", - зазначила Коваль.

Вона також вказала, що єдина платна послуга в "Дії" - мультишеринг документів. За цією послугою українцям не треба по декілька разів окремо надсилати кожен документ. При цьому послуга платна лише для бізнесу та безкоштовна для клієнтів, які надсилають документи.

"Усі інші послуги, які стосуються громадян, вони не будуть платними, тому що "Дія" це державний застосунок. Усі послуги будуть й надалі надаватися в тому форматі як і надавалися", - додала заступниця міністра.

20 січня стало відомо, що у державному застосунку "Дія" планують запустити онлайн-оформлення "Європротоколу" без виклику поліції, послугу з реєстрації авто після розмитнення в "Дії" та оплату штрафу за парковку в застосунку.

Заступниця міністра цифрової трансформації Валерія Коваль заявила, що в застосунку "Дія" готують запуск сервісу онлайн-розлучення. Бета-тестування послуги планується розпочати вже навесні.

