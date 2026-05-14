Папір більше не потрібен: українцям спростили оформлення важливого документа в 'Дії'

Українцям більше не потрібна паперова картка платника податків. Відтепер її можна оформити в застосунку "Дія", повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко у своєму Telegram-каналі.

"Відтепер е-Картку платника податків можна оформити за кілька кліків у "Дії" – як для себе, так і для дитини. Більше не потрібен фізичний паперовий документ", - зазначила прем’єрка.

За її словами, електронна картка платника податків матиме таку ж юридичну силу, як і паперовий документ.

Що зміниться:

електронну Картку платника податків із QR-кодом може замовити будь-який українець від 14 років – самостійно, без візиту до податкової;

батьки можуть замовити е-картку для себе, а також оформити РНОКПП та е-картку для дитини до 17 років – одразу в цифровому форматі. Готовий документ автоматично з'явиться у застосунку батьків.

Прем’єр-міністерка вказала, що ця зміна працює в тому числі і для дітей, які через війну опинилися за кордоном, через систему "е-Консул".

Як отримати е-Картку платника податків

Щоб отримати е-Картку платника податків у "Дії" необхідно відкрити застосунок "Дія", перейти у розділ "Податкові послуги", обрати "Е-картка платника податків для себе чи дитини", ввести або підтвердити контактні дані, перевірити заяву та підписати "Дія.Підписом".

Для того, щоб отримати РНОКПП дитині у "Дії" потрібно:

перейти у розділ "Податкові послуги" в застосунку "Дія";

обрати "Податковий номер дитині";

ввести або підтвердити контактні дані;

перевірити заяву та підписати "Дія.Підписом".

6 травня в. о. міністра цифрової трансформації України Олександр Борняков повідомив, що у застосунку "Дія" за нинішнього чинного законодавства проводити електронні вибори не можна. За його словами, в Україні спочатку треба вирішувати питання щодо "таємниці голосування", а потім вже переходити до технічних питань.

20 січня повідомлялося, що в застосунку "Дія" планують запустити онлайн-оформлення "Європротоколу" без виклику поліції, послугу з реєстрації авто після розмитнення в "Дії" та оплату штрафу за парковку.

