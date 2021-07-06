Українські фахівці, що працюють в області програмування можуть розраховувати те, що їх реальна зарплата буде істотно вище за середню зарплату по Україні.
Про це повідомляє портал work.ua.
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Одна з найбільш високооплачуваних спеціальностей в Україні - програмісти, що працюють з платформою, написаною мовою програмування Ruby.
Таким фахівцям пропонують зарплату в розмірі близько 80 тис. грн.
Найбільш оплачувані зарплати в Україні:
- Ruby on Rails програміст - 77 тис. грн
- Magento-програміст - 70 тис. грн
- C ++ програміст - 62,5 тис. грн
- Angular-Розробник - 60 тис. грн
- Програміст Java - 60 тис. грн
- Том лід - 56 тис. грн
- Програміст django - 56 тис. грн
Середня зарплата в Україні
При цьому середня зарплата, яку роботодавці готові платити українцям становить 13,5 тис.грн.
Середня зарплата в Києві при цьому становить 16,5 тис.грн, а в невеликих обласних центрах сягає лише 11 тис. грн.
Мінімальна зарплата в Україні
Мінімальна зарплата в Україні з 1 січня 2021 року підвищена до 6 тис.грн.
Середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні в травні 2021 року зросла, у порівнянні з травнем 2020 року, на 28,1% - до 13 тис.
Ситуація із зарплатами в Україні
- Мінімальна зарплата в Україні з 1 січня 2020 року зросла на 550 грн і становить 4723 грн на місяць або 28,31 грн на годину.
- Рівень безробіття в Україні в січні-березні 2020 року у порівнянні з 4-м кварталом 2019 року скоротився на 0,1 п.п. – до 8,6% з 8,7%, що в абсолютних цифрах становить 1,5 мільйона осіб.
- Згідно з макроекономічним прогнозом Кабміну на найближчі три роки, рівень безробіття для населення віком від 15 до 70 років прогнозується на рівні 9,2% у 2021 році, 8,5% у 2022 році та 8% у 2023-му.
- 20 травня 2020 року Кабінет міністрів прийняв постанову про виділення Міністерству соціальної політики 2,279 млрд грн для надання фінансової допомоги Фонду соцстрахування з фонду по боротьбі з коронавірусною хворобою та її наслідками.
- Кабінет міністрів України в червні виділив 2,973 млрд грн з фонду по боротьбі з коронавірусом для надання фінансової допомоги Фонду соціального страхування України.
- Верховна Рада 25 серпня 2020 року прийняла закон про підвищення мінімальної заробітної плати до 5 тис.грн з 1 вересня.
- У серпні заборгованість підприємств з виплати заробітної плати зросла на 0,6%%. Зокрема, заборгованість працівникам економічно активних підприємств на 1 вересня поточного року зросла на 0,8% і склала 2,198 млрд грн.
- Заборгованість підприємств по виплаті заробітної плати в Україні у вересні 2020 року зросла на 4,1% в порівнянні з серпнем і на 1 жовтня склала 3,56 млрд грн.
- Раніше Кабмін збільшив бюджет Фонду соцстрахування на випадок безробіття на 6 млрд грн.
- 28 жовтня 2020 року Уряд прийняв постанову про виділення додаткові засоби у розмірі 1,3 млрд грн для Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування для здійснення виплат допомоги з безробіття та з часткового безробіття на період карантину.
- 28 жовтня 2020 року Кабінет міністрів України створив міжвідомчу робочу групу з питань погашення боргів по заробітній платі та грошовому забезпеченню.
- За даними Державної служби статистики середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні у вересні 2020 року зросла у порівнянні з вереснем 2019 року на 12,3% - до 11998 грн.
- Українці за перший квартал 2021 року заробивши 983,6 млрд грн, а витратили за аналогічний період на 83,4 млрд грн більше-1 трлн. 67 млрд грн.
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