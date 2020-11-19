У топ-менеджерів реальна зарплата перевищує офіційну в 10-14 разів.

У Києві наймані працівники найбільшу в Україні щомісячну середню зарплату.

Про це повідомляє НВ з посиланням на дані Держстату.

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Як пише видання, станом на вересень 2020 року, середня зарплата в Києві становить 17,2 тис.грн.

Цей показник фактично відповідає реальній щомісячній зарплаті співробітників, що знаходяться на нижчих або невисоких щаблях кар'єрної ієрархії в столичних компаніях, банках та підприємствах.

Як повідомила комерційний директор дослідницької компанії Korn Ferry Україна Олена Меньшикова реальна зарплата перевищує середню офіційну по Києву.

Так за інформацією Меньшикової у топ-менеджерів реальна зарплата перевищує офіційну у 10-14 разів, у фінансових директорів та директорів з маркетингу — у 7-9 разів, у штатних юристів — у 1,5 -3 рази, менеджерів з продажу — у 1,2-2 рази, системних адміністраторів — у 1,2-1,5 раза. Найвищий розрив з офіційними даними по всіх досліджених категоріях найманих співробітників - в IT-індустрії.

Що таке Korn Ferry

Компанія Korn Ferry працює в 104 офісах в 52 країнах світу у сфері корпоративного та організаційного консалтингу, досліджень ринку праці.

У кількох індустріях рівень зарплат в країні близький до польського і не поступається російському. Цей тренд особливо очевидний для категорій співробітників, що належать до топ-менеджменту. В середньому від тисячі доларів на місяць (за поточним курсом НБУ) заробляє більш ніж половина охоплених дослідженням категорій що працює в українських компаніях і банках.

Ситуація в Україні

Мінімальна зарплата в Україні з 1 січня 2020 року зросла на 550 грн і становить 4723 грн на місяць або 28,31 грн на годину.

Рівень безробіття в Україні в січні-березні 2020 року у порівнянні з 4-м кварталом 2019 року скоротився на 0,1 п.п. – до 8,6% з 8,7%, що в абсолютних цифрах становить 1,5 мільйона осіб.

Згідно з макроекономічним прогнозом Кабміну на найближчі три роки, рівень безробіття для населення віком від 15 до 70 років прогнозується на рівні 9,2% у 2021 році, 8,5% у 2022 році та 8% у 2023-му.

20 травня Кабінет міністрів прийняв постанову про виділення Міністерству соціальної політики 2,279 млрд грн для надання фінансової допомоги Фонду соцстрахування з фонду по боротьбі з коронавірусною хворобою та її наслідками.

Кабінет Міністрів України в червні виділив 2,973 млрд грн з фонду по боротьбі з коронавірусом для надання фінансової допомоги Фонду соціального страхування України.

Верховна Рада 25 серпня прийняла закон про підвищення мінімальної заробітної плати до 5 тис.грн з 1 вересня.

У серпні заборгованість підприємств з виплати заробітної плати зросла на 0,6%%. Зокрема, заборгованість працівникам економічно активних підприємств на 1 вересня поточного року зросла на 0,8% і склала 2,198 млрд грн.

Заборгованість підприємств по виплаті заробітної плати в Україні у вересні 2020 року зросла на 4,1% в порівнянні з серпнем і на 1 жовтня склала 3,56 млрд грн.

Раніше Кабмін збільшив бюджет Фонду соцстрахування на випадок безробіття на 6 млрд грн.

28 жовтня 2020 року Уряд прийняв постанову про виділення додаткові засоби у розмірі 1,3 млрд грн для Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування (ФССУ) для здійснення виплат допомоги з безробіття та з часткового безробіття на період карантину.

28 жовтня 2020 року Кабінет Міністрів України створив міжвідомчу робочу групу з питань погашення боргів по заробітній платі та грошовому забезпеченню.

За даними Державної служби статистики середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні у вересні 2020 року зросла у порівнянні з вереснем 2019 року на 12,3% - до 11998 грн.

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Автор: УНІАН