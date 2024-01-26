Блок може застосувати найсерйознішу політичну санкцію проти країни-члена.

Справи в Угорщині підуть не найкращим чином, якщо вона спробує перешкодити європейським лідерам, які зустрінуться наступного тижня, щоб схвалити життєво необхідну допомогу Україні у розмірі 50 мільярдів євро, пише Politico з посиланням на європейського чиновника.

"Після багатьох років м'якого підходу до прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, цього разу європейські дипломати дають зрозуміти, що "ядерний варіант" – вигнання Будапешта з процесу голосування в ЄС – більше не є немислимим, якщо він ставить під загрозу безпеку України, країни-кандидата на вступ до ЄС", – йдеться в публікації.

Зазначається, що це може статись, якщо ЄС застосує так звану статтю 7 – найсерйознішу політичну санкцію проти країни-члена, яка передбачає призупинення її права голосу при прийнятті рішень ЄС.

Відео дня

П'ять європейських чиновників і дипломатів заявили, що інші країни блоку готові виступити проти Будапешта, що стало б історичним кроком.

"Якщо Орбан знову заблокує угоду про бюджет і 50 мільярдів євро для України на лютневому саміті, використання статті 7 для позбавлення Угорщини права голосу може стати реальним варіантом", – сказав виданню один з дипломатів ЄС.

Журналісти підкреслюють, що протягом багатьох років Євросоюз намагався стримувати демократичний відкат Угорщини, припиняючи надавати їй допомогу. У відповідь Орбан використовував тактичні вето на широкий спектр європейських документів.

"Очевидно, що глави держав і урядів втомилися від Орбана. Прийшов час Орбану усвідомити, що загроза статті 7 вже існує", – сказав професор європейської політики в Левенському університеті Стівен Ван Хекке.

Водночас деякі країни побоюються посилатися на статтю 7, вони вважають, що в майбутньому можуть зіткнутися з подібною перевіркою з питань верховенства права у себе вдома.

Зі свого боку до спеціального саміту 1 лютого деякі лідери ЄС і Єврокомісія намагаються повернути Орбана, а не відштовхувати його ще більше загрозою статті 7. Франція, наприклад, останнім часом утримувалася від публічної критики Орбана.

Допомога ЄС для України

У грудні 2023 року скандальний прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан наклав вето на допомогу Україні у вигляді €50 млрд від Європейського союзу. У блоці тоді пообіцяли знайти спосіб підтримати Україну.

Президент Латвії Едгарс Рінкевічс сподівається, що усі 27 країн-членів ЄС вже найближчим часом можуть досягнути консенсусу щодо затвердження коштів для України.

Вас також можуть зацікавити новини: