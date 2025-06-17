Зазначається, що законопроєкт, який завадить західним компаніям повернутися, розглядатимуть наприкінці року.

Російські компанії, які після повномасштабного вторгнення в Україну викупили такі бренди, як McDonald's, Heinz і Kellogg's, активно виступають проти повернення західних фірм. Кремль підтримує вітчизняний бізнес у цьому питанні.

Видання Business Insider пише, що російські депутати запропонували законопроєкт, який ускладнить або навіть унеможливить повернення західних компаній на ринок Російської Федерації (РФ).

За даними бази даних Leave Russia Київської школи економіки, за більш ніж три роки війни в Україні майже 500 іноземних компаній повністю пішли з РФ. Багато з них продали свої підприємства російським покупцям із великими знижками, а деякі із застереженнями про викуп, які давали змогу потенційно повернутися.

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Новий законопроєкт дасть владі право анулювати ці угоди, особливо якщо ціна викупу тепер нижча за ринкову вартість. Документ формалізує зусилля Кремля щодо блокування іноземних компаній і захисту російських підприємств.

"Він також підриває верховенство закону і посилює побоювання інвесторів, що російські ринки не тільки високоризикові, а й фундаментально нестабільні та довільні", - сказав Роман Шеремета, доцент кафедри економіки Школи менеджменту Уезерхед.

Законопроєкт можливо потрапить на голосування наприкінці року.

Хто виступає проти повернення західних компаній до РФ

Найгучнішу підтримку законопроєкту надають російські компанії, які замінили глобальні бренди й отримують вигоду від їхньої відсутності. Зокрема, головним противником повернення західних компаній стала мережа швидкого харчування "Вкусно и точка", яка замінила McDonald's.

Крім того, Станіслав Йодковський, генеральний директор IVA Technologies, російської компанії, що займається відеоконференціями та комунікаціями, наполягав на введенні нових імпортних мит і обмежень для іноземних технологічних компаній, як Zoom і Microsoft.

Зі свого боку Марія Гехт, генеральна директорка Rusido, російської компанії з виробництва насіння, закликала Кремль зберегти обмеження на імпорт західного насіння, щоб місцеві виробники розширили виробництво.

Підтримка Кремля у спробах заблокувати західні компанії має як політичний, так і економічний характер.

"Війна, санкції, контрсанкції та переорієнтація на військову економіку - все це сприяло поверненню в минуле, до меншої кількості ринкових механізмів і більшого втручання держави", - сказав Андерс Олофсгард, заступник директора Стокгольмського інституту перехідної економіки.

Іноземні компанії на російському ринку

Після початку повномасштабного вторгнення в Україну з російського ринку почали йти іноземні компанії. До травня 2023 року 18,2% міжнародного бізнесу остаточно згорнули свою діяльність у Росії.

У квітні 2025 року з'явилася інформація про те, що одразу десять автобрендів можуть покинути ринок РФ - Oting, Kaiyi, SWM, Livan, VGV і MG. Водночас Kia нещодавно вирішила повернутися на російський ринок.

При цьому Bloomberg писало, що західні компанії з побоюванням ставляться до російського ринку, що радикально змінився, і не згодні з ціною повернення в Росію.

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