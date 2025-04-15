Автовиробник згорнув свою діяльність у РФ у 2022 році через її вторгнення в Україну.

Південнокорейська автокомпанія Kia переглянула стратегію продажів на цей рік і включила в неї російський ринок. Компанія планує за рік продати в РФ 50 тис. автомобілів, пише корейське агентство Yonhap. Крім російського ринку понад мільйон автомобілів компанія планує продати за рік у Північній Америці, 774 тис. - у Європі, 580 тис. - у Південній Кореї і 400 тис. - в Індії.

Видання навіть вказало, що Hyundai Motor Group також хоче повернутися на ринок РФ у зв'язку з потеплінням відносин між Кремлем і Білим домом.

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Kia в РФ

У 2022 році через вторгнення РФ в Україну компанія призупинила офіційні поставки автомобілів і комплектуючих до РФ, не роблячи при цьому заяви про відхід з ринку.

Виробництво автомобілів Kia на калінінградському заводі зупинили. Виконавчий віце-президент компанії У-Чон Чу в жовтні 2022 року заявив, що компанія займатиметься тільки післяпродажним обслуговуванням, оскільки не зможе поставляти автомобілі.

У 2023 році компанія продала свій завод у Санкт-Петербурзі, однак станом на 2023-2024 роки автомобілі Kia продовжували завозитися на російський ринок каналами паралельного імпорту.

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