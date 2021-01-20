Поки аналітики спостерігають за судовими перипетіями та політичними дискусіями навколо «Мотор Січ» між Києвом, Вашингтоном і Пекіном, колишній власник підприємства В'ячеслав Богуслаєв лише «потирає руки» і витягує вигоди з ситуації, що склалася.

Про це розповів відомий політичний експерт Володимир Цибулько у відповідь на прохання прокоментувати, кому вигідне блокування допуску китайських інвесторів до управління компанією «Мотор Січ», пише УНН.

«Ця людина примудрилася взяти мільярд доларів у китайських інвесторів, кинути їх і не допускати до управління «Мотор Січью», а комусь жадібному або наївному в Києві наплів про «стратегічний статус» свого заводу. Завдяки своїм покровителям домігся арешту акцій, щоб не пускати акціонерів на завод, і сам далі його «доїть»! Втягнули в блокування «Мотор Січ» Вашингтон - створили для американців міф, що китайські літаки або вертольоти з двигунами Богуслаєва загрожують їх національній безпеці - це просто смішно! Ще більше семи років тому американський виробник вертольотів Sikorskiy відмовився від пропозиції Богуслаєва про співпрацю, тому що нічого унікального у нього немає. Але тепер саме Богуслаєв отримує вигоди з цього політичного і юридичного клінча між Києвом, Вашингтоном і Пекіном, колишній власник «Мотор Січ» - він тут головний тіньовий гравець», - розповів Цибулько.

Політолог зазначив, що, Богуслаєв організував рейдерське захоплення підприємства, яке перед цим продав інвесторам: на» Мотор Січ «досі всім заправляють менеджери Богуслаєва, вони тисячами звільняють людей і грабують завод, «тягнуть все - і гроші сотнями мільйонів, і навіть крадуть двигуни в свої гаражі для продажу на чорному ринку».

«У Богуслаєва своя гра: він поширює якісь дикі фейки про китайську компанію, акції якої знаходяться в Китаї в публічному біржовому обороті, складає байки про українських партнерів китайських інвесторів. А мета одна - не допустити акціонерів на підприємство, яке Богуслаєв чомусь вважає досі своїм. Немислима ситуація: 5 років тому Богуслаєв отримує від китайців за свої 56% акцій «Мотор Січ» $700 млн, а тепер не впускає нових законних акціонерів! І гроші за акції взяв, і підприємство законному власнику не віддав. Дивно, що йому ще подають руку в пристойному суспільстві», - розкрив подробиці політолог.

Цибулько висловив здивування, що Богуслаєв досі входить до складу офіційних зарубіжних делегацій:

«Він - політичний банкрут, який просто купує собі ці місця. Він програв останні вибори в Запоріжжі фотографу - це йому «привіт» від жителів Запоріжжя, городяни йому не довіряють, а багатотисячний колектив просто тихо ненавидить - люди без роботи, в постійних «простоях» і без зарплат. Явно хтось його корупційно прикриває в коридорах влади. Без підтримки чиновників і правоохоронців, він би не відчував себе так привільно», - каже Цибулько.

Водночас політолог зауважив, що колишній власник «Мотор Січ» заганяє себе в кут, адже акціонери можуть вимагати з нього компенсацію збитків або взагалі повернути гроші, а дії Богуслаєва підпадають під кримінальні статті за рейдерство:

«Дуже хочеться подивитися, в яких щілинах буде ховатися Богуслаєв і його Міньйони на «Мотор Січ», коли на них міцно насядуть юристи нових акціонерів і коли прокинуться українські правоохоронці - СБУ і прокуратура», - іронізує експерт.

Цибулько зазначив, що «Мотор Січ» могла б стати рекордсменом за обсягом залучених інвестицій у промисловому секторі України за останнє десятиліття:

«Більше платили тільки у 2005 році за Криворіжсталь - $4,8 млрд, але це незрівнянні за бізнес-профілем компанії. Якщо врахувати виробничий профіль - це не сировина, а високотехнологічна продукція, то «Мотор Січ», безсумнівно, була б рекордсменом у своїй галузі. І мені здається, що інвестори вдосталь насолодилися цирком з «Мотор Січ», і без нормального врегулювання цього кейса великих інвестицій в Україні не буде. Особливо якщо справа дійде до міжнародного арбітражу, а з ним і до міжнародної ганьби».

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Автор: УНІАН