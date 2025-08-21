Найближчим часом планується розпочати конкурс на посаду нового очільника компанії.

Котін пішов з посади голови "Енергоатома" /фото УНІАН, В'ячеслав Ратинський

Наглядова рада акціонерного товариства НАЕК "Енергоатом" звільнила Петра Котіна з посади в.о голови правління компанії, повідомляє Telegram-канал НАЕК.

Зазначається, що багаторічного президента "Енергоатома" звільнено за власним бажанням.

"Наглядова рада задовольнила заяву Петра Котіна про припинення повноважень. Ми висловлюємо вдячність пану Котіну за десятиліття відданої служби компанії та за забезпечення безпечної й ефективної роботи атомних електростанцій та інших об’єктів Енергоатому", - зазначається у повідомленні.

Виконувачем обов’язків голови правління "Енергоатома" призначено генерального директора Рівненської АЕС Павла Ковтонюка. Наглядова рада планує найближчим часом розпочати конкурс на посади постійного голови правління "Енергоатома".

Петро Котін - що відомо

Петро Котін – інженер-атомник за освітою. Став до керма Енергоатому ще у 2020 році. Його було призначено виконувачем обов’язків президента компанії. 31 травня 2022 року Кабінет Міністрів України призначив Петра Котіна президентом державного підприємства "НАЕК "Енергоатом".

На початку січня 2024 року у зв’язку з перетворенням "Енергоатому" на акціонерне товариство Котіна було призначено виконувачем обов’язки голови правління компанії.

Під час правління Котіна регулярно вибухали корупційні скандали, пов’язані з діяльністю підприємства. Так, наприкінці 2024 року Вищий антикорупційний суд заочно заарештував контрагента "Енергоатома", якого підозрюють у розкраданні 100 млн грн.

У грудні 2024 року стало відомо про скандал із закупівлею труб за завищеними цінами.

Компанії також, серед іншого, закидали закупівлю рукавичок для тимчасово окупованої ЗАЕС за завищеними цінами, але в "Енергоатомі" цей закид відкинули.

На початку січня 2024 року Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало перевірку способу життя Котіна. Це сталося після оприлюднення журналістського розслідування, в якому стверджувалося, що у 2023 році очільник НАЕК оселився у маєтку, який оцінюють у 7 мільйонів гривень. За документами маєток йому не належить. Офіційно його придбала теща Котіна, яка, за даними журналістів, не мала на це грошей.

Хмельницька АЕС - головні новини

В тому ж таки 2024 році Петро Котін реанімував ідею добудови двох блоків на Хмельницькій АЕС. Для цього планувалося використати два болгарські реактори російського виробництва.

26 лютого 2025 року Верховна Рада після тривалих дискусій дала "зелене світло" на старт будівництва і, здавалося б, останню перешкоду подолано. Проте, пізніше з’ясувалося, що це був тільки перший тайм. Влада Болгарії заявляла про те, що реактори не продаватиме, хоча Міненерго запевняло, що не отримувало офіційну відповідь.

Новопризначена міністерка енергетики Світлана Гринчук наприкінці липня заявила про намір продовжити перемовини про закупівлю ректорів з Болгарії. Однак під час презентації плану дій Уряду зазначила, що прогресу наразі не досягнуто. Кабмін планує почати добудову ХАЕС вже у 2026 році.

