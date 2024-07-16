Британський Червоний Хрест заявляє, що тисячі людей наразилися на ризик, і закликає до поліпшення схем захисту і переселення.

Українські біженці у Великій Британії наражаються на ризик залишитися без даху над головою, а також на загрозу експлуатації, йдеться у звіті Британського Червоного Хреста.

У доповіді гуманітарної організації йдеться про те, що, хоча загалом схеми уряду Великої Британії забезпечили рятувальне коло для родин, які шукають притулку, деякі українці зіштовхнулися з недоліками в процедурах захисту та відсутністю достатнього навчання й постійної підтримки для сторін, які їх приймають, пише The Guardian.

Від початку реалізації програми "Будинки для України" у 2022 році понад 9 000 із приблизно 200 000 сімей, розміщених у Великій Британії, опинилися під загрозою залишитися без даху над головою. Це часто відбувається через розрив стосунків із приймаючими сім'ями та труднощі з доступом до ринку приватного житла. Було встановлено, що українці вчетверо частіше стикаються з проблемою бездомності, ніж населення загалом.

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Виконавчий директор з комунікацій та зовнішніх зв'язків Британського Червоного Хреста Сел Коплі сказав: "Понад два роки тому життя людей в Україні перевернулося з ніг на голову. Вони потребували нашої підтримки і співчуття, і Велика Британія стала безпечним місцем для багатьох тисяч людей. Однак ця безпека не завжди забезпечувала стабільність, необхідну людям для відновлення свого життя. Занадто багатьом сім'ям довелося ночувати на вулиці або жити в місцях, де вони почувалися небезпечно. Це згубно позначається на психічному здоров'ї та благополуччі".

Українські біженці в Європі

У липні 2024 року польський уряд оголосив про скасування програми підтримки, яка передбачала виплату 40 злотих на добу за розміщення біженців з України, пише Ukrainian in Poland.

Рішення про скасування програми було обґрунтовано урядом необхідністю оптимізації бюджету та зменшення навантаження на державні фінанси. Представники української діаспори, а також численні громадські організації висловили стурбованість з приводу того, що скасування виплат може призвести до погіршення умов життя біженців.

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