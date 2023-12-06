Багато компаній, які все ще працюють в Росії, застрягли в процесі виходу. Російський уряд усе більше його ускладнює.

Понад 1000 іноземних компаній оголосили про вихід з російського ринку після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Однак станом на кінець 2023 року в Москві заявляють, що багато бізнесів не дотримали слова.

Дані Єльського університету показують, що багато компаній скорочують свою діяльність у Росії, але лише третина перевірених корпорацій повністю розірвали відносини з РФ. Там все ще працюють 552 іноземні компанії. Мова, зокрема, йде про тих, хто значно скоротив свої інвестиції та діяльність, пише Business Insider.

Водночас ще 502 корпорації згорнули більшість своїх операцій у Росії, але залишили відкритими варіанти повернення. Загалом 535 компаній повністю вийшли з російського ринку.

Відео дня

Київська школа економіки (KSE) дослідила найбільших платників податків у Росії, які генерували понад 5 мільйонів доларів річного доходу та в яких іноземці володіють часткою понад 51%. Висновок – більшість іноземних компаній не залишили РФ.

Згідно з даними, 1582 компанії продовжують працювати, а трохи менше 300 повністю вийшли з російського ринку з лютого 2022 року.

До того ж сповільнюються темпи виходу з Росії. В Єльському університеті стверджують, що протягом кількох тижнів після повномасштабного вторгнення спостерігався початковий порив виходу, але він сповільнився.

За даними KSE, хоча відсоток компаній, які припинили свою діяльність у Росії, різко зріс до середини квітня 2022 року, частка тих, хто покинув ринок або залишився на ринку, не змінювався протягом останніх 15 місяців.

Багато найвідоміших імен уже пішли з ринку. Росію залишили такі відомі бренди як McDonald's і постачальник енергії BP. Проте іноземні компанії, які все ще працюють у РФ, назвали низку причин, щоб не залишати ринок, включаючи операційні, етичні та політичні проблеми.

Багато компаній застрягли в процесі виходу з ринку. Російський уряд усе більше ускладнює цей процес. Мова йде про вимоги сплатити пожертви державі та продавати свої активи з великим дисконтом.

Нещодавно Кремль також оголосив, що західні компанії, які хочуть вийти з Росії, повинні продати свої активи за російські рублі.

Компанії, які все ще працюють у Росії, сприяють бурхливому розвитку економіки країни під час війни. У третьому кварталі порівняно з минулим роком валовий внутрішній продукт РФ зріс на 5,5%, змінивши падіння на 3,5% за той самий період 2022-го.

Іноземний бізнес в РФ

Раніше УНІАН повідомляв, що бельгійський газовий гігант Fluxys потрапив до списку спонсорів війни. Підставою стало те, компанія сприяє експорту російського скрапленого природного газу. Сплачені Fluxys податки, поповнять бюджет Росії на 800 мільйонів євро.

Вас також можуть зацікавити новини: