Банк не піде з російського ринку до 30 вересня, як це раніше планувалося.

Австрійська група Raiffeisen перенесла терміни виділення російського бізнесу до кінця поточного року.

Таку заяву зробив CEO групи RBI Йоханн Штробль, зазначивши, що банк не піде з російського ринку до 30 вересня, як це раніше планувалося, повідомляє російський "Інтерфакс".

"Ми вказували 30 вересня як найбільш ранню дату spin-off, і на сьогоднішній день це видається малоймовірним. Я думаю, що ми отримаємо більше інформації протягом наступних кількох тижнів, принаймні, це те, що ми очікуємо", - зазначив Штробль.

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Вторгнення в Україну та позиція Raiffeisen

Банк внесений до списку міжнародних спонсорів війни.

Попри те, що в ЄС неодноразово вимагали від банку залишити російський ринок, він з початку 2023 року потроїв прибуток в Росії.

23 травня 2023 року з'явилася інформація про те, що Raiffeisen вирішив позбутися свого російського підрозділу. Повідомлялося, що Raiffeisen Bank International готується передати російський бізнес акціонерам після декількох місяців безуспішних спроб знайти покупця.

14 червня 2023 року Європейський центральний банк закликав банки з єврозони згорнути всі операції і негайно піти з Росії, зазначивши при цьому, що кілька європейських банків, в тому числі австрійський Raiffeisen Bank і італійський UniCredit, продовжують заробляти гроші в Росії.

6 липня 2023 року стало відомо про те, що "Raiffeisen Bank International" відкладає плани залишити Росію, оскільки російська влада відкрито дала зрозуміти RBI, що вони хочуть, щоб він залишився в РФ.

З 1 серпня 2023 року російський підрозділ "Райффайзен" з 1 серпня припинив покупку готівкової валюти у клієнтів-фізичних осіб в Росії. Дане рішення пояснили необхідністю "ефективно управляти" валютною позицією банку.

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