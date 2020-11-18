Як зазначив перед голосуванням прем'єр-міністр Денис Шмигаль, кандидат пройшов всі необхідні перевірки.

Кабінет міністрів на сьогоднішньому черговому засіданні призначив колишнього генерального директора аеропорту "Бориспіль" Павла Рябікіна головою Державної митної служби.

Як зазначив перед голосуванням прем'єр-міністр Денис Шмигаль, кандидат пройшов всі необхідні перевірки.

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"Погоджено пропозицію Міністерства фінансів і пройдені всі необхідні процедури, можемо призначати", - сказав він.

Історія реорганізації

Кабінет міністрів у грудні 2018 року прийняв рішення реорганізувати Державну фіскальну службу України шляхом поділу її на державні податкову і митну служби.

За підсумками конкурсного відбору 5 липня 2019 року керівником Державної митної служби став перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов.

Держмитслужба офіційно запрацювала з 8 грудня минулого року.

Робота відомства піддалася критиці через провал з виконання дохідної частини держбюджету. 24 квітня 2020 року на позачерговому засіданні Кабінет Міністрів України звільнив керівника митної служби Нефьодова, а також трьох його заступників.

Після цього міністр фінансів Сергій Марченко заявив про рестарт Державної митної служби та Державної податкової служби та втрату довіри до звільнених керівників.

Кадрові перестановки

19 серпня Кабінет Міністрів тимчасово поклав обов'язки голови Державної митної служби на Андрія Павловського.

22 жовтня Кабінет міністрів визнав таким, що втратив чинність, розпорядження Про тимчасове виконання обов'язків голови Державної митної служби Андрієм Павловським і прийняв розпорядження про його звільнення з посади заступника Голови Держмитслужби.

28 жовтня 2020 року Кабінет Міністрів погодив кандидатуру гендиректора аеропорту "Бориспіль" Павла Рябікіна на посаду голови Державної митної служби.

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Автор: Дмитро Шварц