Цього року не відбувся жоден із запланованих аукціонів з продажу таких держпідприємств.

Кабінет міністрів на сьогоднішньому засіданні затвердив проект закону, яким скасовується заборона на проведення аукціонів з продажу об'єктів великої приватизації під час карантину.

Як сказано в пояснювальній записці до прийнятого документа, державний бюджет потребує додаткових ресурсів для боротьби з пандемією коронавірусу, а сама держава – відновлення ділової активності.

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Після затвердження законопроекту він буде переданий до Верховної Ради, яка і має зняти дане обмеження.

Як зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, у 2021 році планується приватизувати три обленерго, п'ять теплоелектроцентралей, завод "Більшовик", Одеський припортовий завод, Об'єднану гірничо-хімічну компанію, "Президент Готель".

Хронологія подій

Після оголошення в березні поточного року карантину з протидії поширення коронавірусної інфекції в Україні було припинено процес підготовки до продажу об'єктів великої приватизації. Раніше планувалося проведення п'яти або шести подібних аукціонів у 2020 році, але жоден так і не відбувся.

Державний бюджет на 2021 рік передбачає залучення 12 млрд грн від приватизації, причому левову частку мають скласти надходження від великої приватизації.

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Автор: Дмитро Шварц