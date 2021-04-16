Також кращими для життя, згідно з опитуванням, вважаються Дарницький і Подільський райони Києва.

Кияни назвали Дніпровський район найкомфортнішим для проживання в столиці, при тому, що рік тому він був 5-м в рейтингу.

Про це свідчать результати опитування 8 тисяч киян онлайн-сервісу «OLX Нерухомість».

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Відзначається, що улюбленим серед орендарів став Печерський район столиці, а для велосипедистів і автолюбителів рекомендують Деснянський.

Жителі столиці оцінювали свої райони за критеріями безпеки, чистоти, інфраструктури, транспорту та якості життя.

Згідно з опитуванням, рейтинг районів Києва за 5 - бальною шкалою виглядає наступним чином: Дніпровський - 3,1, Дарницький - 3,08, Подільський - 3,07, Голосіївський - 3,064, Солом'янський - 3,061, Оболонський - 3,061, Печерський - 3,04, Деснянський - 3,03, Святошинський - 3,02, Шевченківський-3,01.

Найбезпечнішим районом міста опитані назвали Печерський (3,05 бала з 5). Найчистішими киянам здаються Голосіївський і Дніпровський райони (2,95 і 2,9 бала з 5). Краща інфраструктура у жителів Солом'янки та Оболоні (3,59 і 3,55 бала). Згідно з опитуванням, кращу якість життя отримують жителі Солом'янки (3,21 бала) і Дарниці (3,2 бала).

Опитування показало, що 61% жителів столиці живуть в старих будинках-сталінках, хрущовках або чешках. При цьому найчастіше мають власне житло або знімають квартири в Солом'янському (70%) і Дніпровському (67%) районах.

Ще 26% киян зазначили, що обрали для проживання новобудови. При цьому найбільше жителі столиці віддають перевагу їх у Голосіївському (35%) і Дарницькому (33%) районах.

Решта 13% віддали перевагу приватному сектору, особливо у Святошинському та Голосіївському районах.

Що цьому передувало

Результати дослідження онлайн-сервісу OLX показали, що вартість покупки житла на вторинному ринку у Києві у 2020 році зросла на 5% - до середньої ціни понад 54 тис.дол. за однокімнатну квартиру.

Довідка УНІАН. OLX - один з найбільших онлайн-бізнесів в Україні. База ресурсу налічує майже 13 млн оголошень і щомісяця поповнюється на 4 млн нових пропозицій. Кожен другий український онлайн-користувач заходить на OLX мінімум раз на місяць.

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Автор: Бредіхіна Ганна