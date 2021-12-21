Там вважають, що дії АМКУ направлені виключно на політичне переслідування екс-президента України Петра Порошенка.

Компанії з групи Roshen будуть оскаржувати рішення Антимонопольного комітету України про накладення штрафу у 283 мільйони гривень за зловживання монопольним становищем.

Про це повідомляє прес-служба компанії "Інтерстарч Україна".

Товариства обурені абсолютно безпідставними та необґрунтованими висновками регулятора. Ми вважаємо, що дії АМКУ направлені виключно на політичне переслідування колишнього кінцевого бенефіціарного власника товариств, Порошенка Петра Олексійовича, - йдеться у повідомленні.

У компанії підкреслюють, що АМКУ прийняв рішення про застосування штрафних санкцій до "Інтерстарч Україна", "Дніпровського КПК" та "Інтеркорн" "з порушенням процедури розгляду справи".

У повідомленні зазначається, що АМКУ не дослідив взаємозамінність патоки крохмальної кукурудзяної з іншими видами патоки, виробленої з іншої сировини (наприклад, пшениці), та зосередив свою увагу лише на продукції товариств.

Читайте такожАрахамія заявив, що підозра Порошенку була очікуваноюКрім того, у компанії підкреслюють, що "численні рази наголошували та пояснювали АМКУ, що ПрАТ "Дніпровський КПК" та ПрАТ "Інтеркорн" є переробниками сировини, які не здійснюють реалізацію патоки третім особам та жодним чином не впливають на формування цін".

Також у заяві "Інтерстарч Україна" висувається претензія до АМКУ через те, що Комітет "зробив все для того, щоб позбавити товариства їхніх процесуальних прав, у тому числі можливості представити регулятору свою позицію у справі". Так, стверджується, що регулятор "не повідомив товариства про дату, час та місце розгляду справи належним чином".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 21 грудня, Антимонопольний комітет України оштрафував групу компаній, пов’язаних із Roshen Europe B.V., на 283 мільйони гривень за зловживання монопольним становищем.

Штраф винесено за порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді зловживання монопольним становищем на загальнодержавному ринку первинної реалізації патоки крохмальної кукурудзяної та глюкозних сиропів.

У серпні 2020 року Антимонопольний комітет України порушив справу проти групи компаній Roshen за ознаками зловживання монопольним становищем на ринку патоки.

Roshen є найбільшим в Україні виробником кукурудзяної патоки, а у 2018-2019 роках група компаній мала ознаки монопольного становища на цьому ринку.

Roshen: що відомо

Корпорація Roshen - один з найбільших в Україні виробників кондитерських виробів. Загальний обсяг виробництва кондитерських виробів в корпорації становить 450 тисяч тонн в рік. До складу Roshen входять українські фабрики (Київська, дві виробничі площадки у Вінниці, Кременчуцька); дві виробничі площадки Липецької кондитерської фабрики (Росія), Клайпедська кондитерська фабрика (Литва), Bonbonetti Choco Kft (Будапешт, Угорщина), а також масло-молочний комбінат "Бершадьмолоко", який забезпечує фабрики корпорації молочною сировиною.

Roshen і суди

25 травня 2020 року з'явилася інформація про те, що Roshen судиться з російською компанією через етикетки для цукерок "Ромашка".

29 січня 2020 року стало відомо про те, що Roshen судиться з виробником морозива за бренд "Київський торт".

У вересні 2019 року Roshen судився за виключно право використовувати червону стрічку при упаковці тортів.

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