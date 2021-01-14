Лише з березня по грудень китайські фабрики експортували 224 мільярди масок.

Китай виготовив по 40 захисних масок для кожної людини в усьому світі.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Видання зазначає, що домінування Китаю в експорті під час пандемії коронавірусу найкраще відбивається в предметі, який став незамінним у захисті від вірусу: масках для обличчя.

Так, з березня по грудень фабрики експортували 224 мільярди масок, що становить майже 40 масок на кожну людину в світі за межами Китаю.

Обсяг поставок склав 340 мільярдів юанів (52 мільярди доларів), що становить близько 2% всього китайського експорту у 2020 році.

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Переклад: Катерина Лиманська