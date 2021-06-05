Мова йде про глобальну мінімальну ставку корпоративного податку, єдину для більшої частини світу, щоб транснаціональні корпорації більше не змогли б обирати держави з найнижчими податками.

Країни "Великої сімки" планують принципово змінити оподаткування великих технологічних компаній.

Питання обговорюється на зустрічі міністрів фінансів країн "Великої сімки" в Лондоні, повідомляє Еuronews.

За словами глави британського фінансового відомства Ріші Сунака, в епоху глобалізації світ не може дотримуватися податкових принципів, які були закладені сто років тому.

Мова йде про глобальну мінімальну ставку корпоративного податку, єдину для більшої частини світу, щоб транснаціональні корпорації більше не змогли б обирати держави з найнижчими податками.

Читайте такожКраїни G7 планують запровадити санкції проти Білорусі через арешт ПротасевичаЩодо конкретної цифри сторонам ще належить домовитися. За підсумками суботніх обговорень заявили про "мінімум 15%".

Якщо міністри домовляться між собою, то документ може бути підписаний на саміті лідерів країн G7, який відбудеться 11-13 червня у Британії.

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Автор: Вікторія Токарєва