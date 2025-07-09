Зазначається, що власники бізнесу вже б'ють на сполох.

У Росії спостерігається різке зростання кількості конфіскацій активів. Ця ситуація погіршує перспективи сповільнення економіки країни, хоча такі заходи допомагають поповнити державну скарбницю.

Видання Bloomberg пише, що, за оцінками юристів, загальна вартість конфіскованого майна з 2022 року досягла 3,9 трлн рублів або 49,5 млрд доларів. За останні 12 місяців загальна вартість конфіскованих активів потроїлася.

Тоді як 1,5 трлн рублів із конфіскованих активів належали стратегічно важливим підприємствам, решта належить широкому спектру галузей і часто продається новим власникам, а доходи від продажу надходять до скарбниці. Юристи нарахували 102 таких справи.

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Тенденція до збільшення конфіскації активів може сприяти зміцненню державних фінансів, а також зміцненню контролю держави. Однак вона послаблює стійкість економіки і спустошує приватний сектор, який допоміг Росії витримати санкції і потрясіння після повномасштабного вторгнення в Україну.

За словами юристів, влада наводить цілу низку обґрунтувань для конфіскації, починаючи від проблем із тим, як було приватизовано підприємства, і звинувачень у корупції, закінчуючи ймовірним екстремізмом і захистом громадських інтересів.

Минулого року федеральний бюджет отримав 132 мільярди рублів від продажу майна, що значно перевищило цільовий показник в 1 мільярд рублів. Більша частина цієї суми надійшла від активів, конфіскованих Генеральною прокуратурою. Міністр фінансів Антон Силуанов заявив у березні, що хоче зберегти цей темп у 2025 році. У зв'язку з цим власники бізнесу б'ють на сполох.

Фінансове становище Росії погіршується. За словами економіста і наукового співробітника Центру Девіса Гарвардського університету Андрія Яковлєва, зниження цін на нафту і зміцнення рубля загрожують виснаженням ліквідних резервів, які залишилися в Національному фонді добробуту до кінця року.

"Це порушує питання про те, як фінансувати військове виробництво й армію - і продаж конфіскованих активів бізнесменам, пов'язаним із режимом, стає зручним варіантом", - сказав він.

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Падіння цін на нафту і рекордні витрати на війну може призвести до того, що російський фонд національного добробуту може вичерпати себе вже наступного року.

При цьому нафтогазові доходи Росії в червні впали на третину порівняно з аналогічним періодом минулого року. Зі свого боку Володимир Путін заговорив про зменшення витрат на війну наступного року.

8 липня стало відомо, що дефіцит бюджету РФ за перше півріччя 2025 року склав 3,7 трильйона рублів, що в шість разів перевищує показник аналогічного періоду 2024 року.

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