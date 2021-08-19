Платформа виступила з відкритим зверненням до хакера.

Хакер, який зламав систему захисту криптовалютної платформи Poly Network, отримав від керівництва платформи пропозицію посісти посаду головного радника з безпеки.

Як повідомляє Bloomberg, в результаті злому платформи хакеру вдалося викрасти $ 600 млн.

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Платформа виступила з відкритим зверненням до хакера. Керівництво платформи запропонувало повернути ключ доступу до коштів. Натомість хакеру запропонували роботу, можливість залишити собі близько $500 000 і гарантії того, що кримінального переслідування не буде.

Як повідомляє видання, хакер вже повернув половину вкрадених коштів користувачам. Ще близько $235 мільйонів він помістив на загальний рахунок, захищений двома ключами, необхідними для розблокування коштів. Один з ключів був переданий PolyNetwork, а інший хакер залишив собі.

Чи прийме хакер пропозицію про роботу та чи має намір він повернути ключ доступу до коштів на цей час не повідомляється.

Криптовалюта:

Криптовалюта (від англ. Cryptocurrency) - різновид цифрової валюти, емісія та облік якої виконується децентралізованою платіжною системою повністю в автоматичному режимі (без можливості внутрішнього або зовнішнього адміністрування). Принциповою особливістю криптовалюти є збереження інформації в блокчейні, де асиметричне шифрування використовується для перевірки повноважень, а інші криптографічні методи - як доказ виконаної роботи.

Автор: Олена Коваленко