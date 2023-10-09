Професор Гарвардського університету Клаудія Голдін стала лауреатом Нобелівської премії за внесок у розуміння наслідків виходу жінок на ринок праці.

Лауреатом Нобелівської премії з економічних наук стала професор Гарвардського університету Клаудія Голдін.

Про це оголосив генеральний секретар Шведської королівської академії наук Ганс Еллегрен, зазначивши, що Клаудія Голдін отримала нагороду за "внесок у розуміння наслідків виходу жінок на ринок праці".

Нобелівські лауреати отримують золоту медаль, іменний диплом та грошову премію. Цього року вона становить 11 мільйонів шведських крон, або близько 994 тисяч доларів. Нагороду можуть розділити до трьох осіб.

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Клаудія Голдін

Дослідження Голдін пояснюють причини постійного гендерного розриву на ринку праці за останні 200 років. У своїх роботах вона довела, що доступ до протизаплідних таблеток відіграв важливу роль на ринку праці, надавши жінкам більше можливостей для побудови кар'єри.

Вона з'ясувала, що протягом усього цього періоду участь жінок на ринку праці не мала тенденції до зростання. Кількість зайнятих заміжніх жінок, згідно з дослідженням Голдіна, зменшилася з переходом від аграрного до індустріального суспільства на початку XIX століття, але почала збільшуватися зі зростанням сектору послуг на початку ХХ століття.

Нобелівська премія з економіки

Премію в галузі економіки пам'яті Альфреда Нобеля заснував центральний банк Швеції в 1968 році.

У 2022 році відразу три економісти отримали Нобелівську премію за "дослідження банків та фінансових криз". Нобелівську премію з економіки присудили Бену Бернанке, Дугласу Даймонду і Філіпу Дібвігу. У комітеті заявили, що вони поліпшили розуміння ролі банків в економіці, особливо під час фінансових криз, а також того, як регулювати фінансові ринки.

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