Їхні дослідження знижують ризик переростання фінансових криз у довготривалі депресії з серйозними наслідками для суспільства.

Лауреатами Нобелівської премії з економічних наук в 2022 році стали три американських економісти – Бен Бернанке, Дуглас Даймонд та Філіп Дибвіг, яких відзначили за "дослідження банків і фінансових криз".

Лауреатів цьогорічної премії з економіки оголосила 10 жовтня 2022 року Нобелівська комісія Шведської королівської академії наук у Стокгольмі, йдеться в її офіційному Twitter.

"Робота, за яку відзначені Бен Бернанке, Дуглас Даймонд і Філіп Дибвіг, мала вирішальне значення для наступних досліджень, які покращили наше розуміння банків, банківського регулювання, банківських криз і способів управління фінансовими кризами", – прокоментували свій вибір в нобелівському комітеті.

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Як зазначили в комітеті, дослідження, представлені цьогорічними лауреатами з економічних наук, знижують ризик переростання фінансових криз у довготривалі депресії з серйозними наслідками для суспільства, що приносить величезну користь для всього світу.

Нобелівська премія 2022 - хто та за що отримав

Цього року лауреатів Нобелівської премії почали оголошувати 3 жовтня 2022 року. Першим переможцем оголосили шведського біолога, фахівця з еволюційної генетики Сванте Паабо, який отримав нагороду в галузі фізіології та медицини за дослідження еволюції людини.

Нобелівську премію з фізики 2022 присудили дослідникам у галузі квантової фізики Алену Аспе, Джону Клаузеру та Антону Цайлінгеру за експерименти із заплутаними фотонами.

Лауреатами Нобелівської премії з хімії 2022 року стали також троє вчених. Каролін Бертоцці, Мортен Мельдал і Баррі Шарплесс займаються розвитком методів клік-хімії та біоортогональної хімії.

Нобелівську премію з літератури 2022 року отримала французька письменниця і професорка літератури Анні Ерно "за мужність і клінічну гостроту, з якою вона розкриває коріння, відчуження та колективні обмеження особистої пам’яті".

Найбільш палкі обговорення відбулися через Нобелівську премію миру 2022, яку отримали правозахисник з Білорусі Алесь Беляцький, російська правозахисна організація "Меморіал" та українська правозахисна організація "Центр Громадянських свобод". Це вперше в історії, коли українська організація отримала Нобелівську премію миру, однак багатьох українців обурив той факт, що її довелося розділити з російськими та білоруськими лауреатами, адже їхні країни наразі ведуть збройну агресію проти України.

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