На думку Лукашенка, зростання цін на непродовольчі товари так чи інакше впливає на ціноутворення в сільському господарстві та на продукти харчування.

Олександр Лукашенко доручив уряду Білорусі розробити механізм загального стримування цін, "в усіх напрямках і параметрах".

Про це повідомляє "Белта".

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"Треба раз і назавжди виробити механізм стримування цін в усіх напрямках і параметрах. А то виходить, що селян ми стримуємо - переважно це питання продовольства та одягу, а всім іншим - вольниця", - заявив він.

На думку Лукашенка, зростання цін на непродовольчі товари "так чи інакше впливає на ціноутворення в тому ж сільському господарстві, на продукти харчування".

Лукашенко також звернув увагу на необхідність максимального працевлаштування непрацюючих громадян.

"Ще раз хочу підкреслити на злобу дня: негайно на місцевому рівні зайнятися працевлаштуванням безробітних, - зажадав Лукашенко. - Негайно поставити на облік всіх дармоїдів, що бовтаються і змусити їх працювати. Повторюю, як би непопулярно це не звучало: сьогодні не працююча, хитається людина - це не просто протестун на вулиці, це майбутній злочинець, який підкидає нам щодня, щотижня, щомісяця злочини, і ми витрачаємо величезні гроші для розкриття цих злочинів, а потім деяких ще утримуємо в місцях не настільки віддалених".

Ситуація в Білорусі

9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. За офіційними даними ЦВК, за Олександра Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за його головного опонента Світлану Тихановську - 10,1%.

Тисячі жителів Білорусі, не згодних з результатами виборів, вийшли на акції протесту, відбулися зіткнення з силовиками. У перші дні протестів були затримані тисячі людей, пізніше багатьом з них призначили адмінарешт.

23 вересня в Мінську відбулася таємна інавгурація Лукашенко.

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Автор: УНІАН