Ціна на мідь знову підійшла до рекорду: скільки коштує метал

Уже майже два місяці ринок металів готується до оголошення Білого дому про плани введення імпортних мит на мідь.

Ціни на мідь зростають четвертий день поспіль, наближаючись до рекорду. На ринку все ще зберігається дефіцит короткострокових запасів, попри послаблення гострого дефіциту, що спостерігався минулого тижня.

Видання Bloomberg повідомляє, що ціни на мідь на Лондонській біржі металів (LME) зросли на 0,6% після того, як 25 серпня вони закрилися на рекордно високому рівні. Цього року ціни підскочили приблизно на 16%, оскільки трейдери відвантажують величезні обсяги до США, вичерпуючи запаси в інших регіонах, хоча рудники не можуть запропонувати більше.

Це призвело минулого тижня до різкого розриву в спредах на LME: ціна на спотовий метал піднялася більш ніж на 500 доларів за тонну вище за ціни на тримісячні ф’ючерси. Відтоді розрив зменшився, але, як і раніше, значно перевищує нормальний рівень. 26 серпня вересневий контракт на біржі коштував на 150 доларів за тонну вище за жовтневий, тоді як наприкінці минулого тижня різниця становила менше 50 доларів.

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Уже майже два місяці ринок металів готується до оголошення Білого дому про плани введення імпортних мит на рафіновану мідь, і до ухвалення будь-якого рішення метал продовжує надходити в американські порти та поповнювати запаси.

Трейдери стежать за коливаннями запасів на LME. Великі поставки металу на біржові склади минулого тижня допомогли пом'якшити дефіцит, але запит на виведення понад 50 000 тонн міді 24 серпня викликав нові побоювання щодо пропозиції. Запаси на складах Шанхайської ф'ючерсної біржі 25 серпня також скорочуються п'ятий день поспіль.

Станом на 08:32 за київським часом еталонна ціна на мідь із тримісячним терміном поставки на LME зросла на 0,4 % – до 14 410,50 долара за тонну і наближається до історичного максимуму в 14 527,50 долара, зафіксованого в січні. Таким чином, 1 кілограм металу коштує 14,41 долара.

Загальним фоном для зростання цін на мідь є зростаючий довгостроковий попит з боку секторів штучного інтелекту, відновлюваної енергетики та електромереж. А в умовах зростаючої потреби в постачанні будь-які збої в роботі гірничодобувних підприємств лише погіршують ситуацію. За даними консалтингової компанії Project Blue, у першому півріччі ринок втратив близько 338 000 тонн через збої у видобутку в Індонезії, Демократичній Республіці Конго та Чилі.

За даними Metal monitor, 26 серпня мідь в Україні приймають у середньому по 517 гривень за кілограм. При цьому на біржі ціна встановлена на рівні 660,05 грн.

Ціни на метали – останні новини

Мідь вже не вперше наближається до рекорду. Так, 7 серпня ціни злетіли через ознаки скорочення короткострокової пропозиції на світовому ринку. 17 серпня метал знову наблизився до максимуму, а різниця між найкращою ціною купівлі та найкращою ціною продажу на Лондонській біржі металів досягла екстремальних значень.

14 липня ціни на свинець різко впали. Цьому сприяла найбільша за всю історію спостережень, починаючи з 1970 року, поставка на склади Лондонської біржі металів.

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