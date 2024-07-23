Українцям нагадали про необхідність сплатити податок на нерухомість. Загалом податкова служба сформувала понад 3,2 мільйона податкових повідомлень на суму 6,6 мільярда гривень.
За даними українських податківців, станом на 1 липня, до місцевих бюджетів уже надійшло 1,6 мільярда гривень від необхідної суми.
При цьому зазначено, що платниками податку на нерухоме майно є фізичні та юридичні особи, зокрема нерезиденти, які є власниками об'єктів житлової та нежитлової нерухомості - квартири, будинки та інша нерухомість.
Для фізичних осіб податок на житлову нерухомість залежить від площі, що перевищує норми:
- квартири - 60 квадратних метрів;
- житлові будинки - 120 квадратних метрів;
- комбінована житлова нерухомість - 180 квадратних метрів.
Ставки податку встановлює місцева влада, але вони не можуть перевищувати 1,5% мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного року. У 2023 році мінімальна заробітна плата склала 6700 гривень, тому максимальна ставка за кожен квадратний метр понад норму не може перевищувати 100,5 гривні.
Наприклад, у громадянина України в 2023 році була квартира площею 65 квадратних метрів. Податок розраховується так:
- визначаємо площу, що перевищує неоподатковувану норму: 65 - 60 = 5 кв. м;
- множимо отриману площу на ставку податку: 5*100,5 = 502,5 гривні.
Якщо загальна площа квартири перевищує 300 квадратних метрів (будинку - 500 квадратних метрів), сума податку збільшується на 25 тисяч гривень на рік за кожен такий об'єкт. Сплатити податок необхідно протягом 60 днів із дня вручення повідомлення.
Підвищення податків в Україні - останні новини
18 липня уряд представив законопроєкт, яким передбачено підвищення низки податків, зокрема, військового збору та поширення його на низку операцій. Того самого дня Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт про підвищення акцизного податку на паливо.
4 червня народні депутати підтримали в першому читанні законопроєкт № 11090 про підвищення акцизного податку на тютюнові вироби.