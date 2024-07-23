Зазначається, що податкова служба вже розіслала повідомлення.

Українцям нагадали про необхідність сплатити податок на нерухомість. Загалом податкова служба сформувала понад 3,2 мільйона податкових повідомлень на суму 6,6 мільярда гривень.

За даними українських податківців, станом на 1 липня, до місцевих бюджетів уже надійшло 1,6 мільярда гривень від необхідної суми.

При цьому зазначено, що платниками податку на нерухоме майно є фізичні та юридичні особи, зокрема нерезиденти, які є власниками об'єктів житлової та нежитлової нерухомості - квартири, будинки та інша нерухомість.

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Для фізичних осіб податок на житлову нерухомість залежить від площі, що перевищує норми:

квартири - 60 квадратних метрів;

житлові будинки - 120 квадратних метрів;

комбінована житлова нерухомість - 180 квадратних метрів.

Ставки податку встановлює місцева влада, але вони не можуть перевищувати 1,5% мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного року. У 2023 році мінімальна заробітна плата склала 6700 гривень, тому максимальна ставка за кожен квадратний метр понад норму не може перевищувати 100,5 гривні.

Наприклад, у громадянина України в 2023 році була квартира площею 65 квадратних метрів. Податок розраховується так:

визначаємо площу, що перевищує неоподатковувану норму: 65 - 60 = 5 кв. м;

множимо отриману площу на ставку податку: 5*100,5 = 502,5 гривні.

Якщо загальна площа квартири перевищує 300 квадратних метрів (будинку - 500 квадратних метрів), сума податку збільшується на 25 тисяч гривень на рік за кожен такий об'єкт. Сплатити податок необхідно протягом 60 днів із дня вручення повідомлення.

Підвищення податків в Україні - останні новини

18 липня уряд представив законопроєкт, яким передбачено підвищення низки податків, зокрема, військового збору та поширення його на низку операцій. Того самого дня Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт про підвищення акцизного податку на паливо.

4 червня народні депутати підтримали в першому читанні законопроєкт № 11090 про підвищення акцизного податку на тютюнові вироби.

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