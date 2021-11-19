З 1 вересня громадяни України мають право подати одноразову добровільну декларацію.

На сьогодні заможні українці мають платити податок на доходи від бізнесу, на дорогі автомобілі, на операції з цінними паперами, а також податок на землю.

Однак, заможні українці платять податки за ставкою, що не перевищує 21,5%. Про це заявила податкова консультант Київського центру підтримки та розвитку бізнесу Олександра Томашевська, повідомляє НВ Бізнес.

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"Взяли для розрахунку великі суми. Фактично ж, податок з перерахованих нами видів доходів буде на рівні 10,5 - 19,5%", — зазначає Томашевська.

Експерт зазначила, що при розрахунках не розглядалася спрощена система оподаткування.

Податки для заможних українців:

податок на доходи від бізнесу;

транспортний податок на дорогі автомобілі;

роялті та відсотки за банківськими вкладами;

податок на операції з цінними паперами;

податок на землю;

податок на нерухомість.

Податок на автомобілі:

За словами експерта, податок на дорогі автомобілі є фіксованим.

"Податок на дорогі авто є фіксованим і становить 25 тис.грн. Він стягується з автомобілів, яким не більше 5 років, а їх середньоринкова вартість перевищує 375 мінімальних зарплат", - зазначила експерт.

Податок на землю:

Експерт також зазначила, що податок на землю в Україні прив'язаний до нормативної оцінки.

"Податок на землю в Україні прив'язаний до нормативної оцінки та може становити до 1%. Максимальна ставка податку на нерухомість становить до 2% від мінімальної зарплати. Однак, кожен населений пункт затверджує ставку самостійно", - заявила Томашевська.

Податок на доходи бізнесу:

За словами експерта, податкове навантаження падає зі зростанням зарплати.

"Високу зарплату може бути вигідно платити керівнику, який є і власником, з ряду причин. По-перше, відноситься на витрати підприємства. По-друге, для єдиного соціального внеску (22%), є максимальна межа. Фактично податкове навантаження падає зі зростанням зарплати", - наголосила експерт.

"Що стосується дивідендів, для компаній які платять податок на прибуток на загальних підставах, дивіденди будуть обкладатися за сукупною ставкою 6,5% (5% ПДФО + 1,5% військовий збір). Дивіденди, які виплачуються неплатниками податку на прибуток (іноземні компанії, інвестфонди) ставка становить 10,5% (9% ПДФО + 1,5% військовий збір)", - зазначила експерт.

Добровільне декларування: що необхідно знати

З 1 вересня громадяни України мають право подати одноразову добровільну декларацію із зазначенням належних їм активів, з яких не були сплачені податки та збори.

Із задекларованих активів громадянин повинен буде сплатити додатковий збір, у тому числі 5% щодо валютних цінностей на рахунках у банках в Україні, а також інших активів, які знаходяться (зареєстровані) в Україні; 9% щодо валютних цінностей на рахунках в іноземних фінансових установах, а також інших активів, що знаходяться за кордоном; 2,5% щодо номінальної вартості державних облігацій України, придбаних декларантом до 31 серпня 2022 року.

Найбільшу частину держбюджету (понад 90%) становить загальний фонд, кошти якого призначені для забезпечення фінансовими ресурсами загальних витрат (тобто, не спрямовані на конкретну мету).

Українці за два місяці з моменту старту кампанії за договорами добровільного декларування активів фізичних осіб - 1 вересня - задекларували 111 млн грн.

Автор: Олена Коваленко