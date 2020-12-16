Антирейдерська комісія Мін'юсту фактично зробила перший крок до того, щоб заблокувати рейдерське захоплення оптового ринку "Столичний".

Міністр юстиції Денис Малюська спробу захопити ринок "Столичний" визнав рейдерським захопленням і скасував незаконну перереєстрацію компанії.

Як пише "Обозреватель", Антирейдерська комісія Мін'юсту фактично зробила перший крок до того, щоб заблокувати рейдерське захоплення оптового ринку "Столичний". За даними ЗМІ, схема, яка масово використовувалася в Україні ось уже кілька років під особистим контролем колишнього глави Мін'юсту Павла Петренка і юриста Андрія Довбенка, якого називають "головним рейдером України".

Як пишуть журналісти, Петренко разом з Довбенко десятки підприємців звинувачували в "кришуванні" і сприянні "віджиму" їх бізнесу. Щоразу працювала одна і та ж схема: до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців чорні реєстратори на підставі фальшивих документів вносили зміни і компанію просто переписували на інших людей. Тобто, таким чином просто крали бізнес.

Ця ж схема спрацювала і з ринком "Столичний", пише ЗМІ і наводить хронологію подій:

- у вихідний день, в суботу, нотаріус Ніно Барамія, порушуючи всі інструкції і без перевірки документів, ввела нового учасника до статутного капіталу "Аграрного маркетингового центру" (АМЦ), якому належить 77,5% ринку;

- раніше суддя Макарівського суду Наталія Мазка - незважаючи на те, що ринок знаходиться в Києві, а компанії зареєстровані в інших населених пунктах - не заслухавши справжніх власників "Столичного", прийняла рішення узаконити фіктивну угоду і передати частку в АМЦ сторонній компанії;

- за кілька тижнів до цього пов'язані з власницею Stolitsa Group Владою Молчановою офшорні компанії "Переблю", "Намбел Холдінгс ltd" "намалювали" компанії "Гудлайт" борг і підписали фіктивну мирову угоду, внаслідок чого шахраям дісталася частина "Гудлайту" в АМЦ;

- справжні власники ринку "Столичний" дізналися про таке рішення суду тільки через місяць, коли у вихідний день, 12 грудня, Ніно Барамія перереєструвала компанію, яка володіє ринком;

- 14 грудня, вже після рейдерської атаки, реєстратор Сергій Іванісик вніс заборону на зміни реєстрації, в результаті повернути компанію стало неможливо. Примітно, що компанія знаходиться в Києві, а реєстратор прописаний в селі Білобожниця Тернопільського району Тернопільської області.

"Вся процедура на кожному етапі відбувалася з десятками кричущих порушень: рішення суду не публікувалося тижнями, позбавляючи мажоритарних власників ринку можливості на апеляцію; представника компанії, яка організувала рейдерське захоплення, знайшли в Криму, він навіть не перетинав "кордон" з материковою частиною країни – тобто це був відвертий "фунт", на якого і в суд подати не вийде", – йдеться в публікації.

За даними журналістів, всі дійові особи в описаному рейдерстві пов'язані між собою. Ніно Барамія - переселенка з Криму, де чоловік Влади Молчанової Сергій Коровченко працював міністром юстиції автономії. Там же знайшли і представника компанії-рейдера, а суддя Наталія Мазка переїхала до Києва з Луганської області, уродженцем якої є Коровченко.

Як повідомили журналістам співробітники ринку "Столичний", міністр юстиції Денис Малюська особисто підписав висновок комісії, яка скасувала дії "чорного нотаріуса".

"Ми подали скаргу в понеділок і буквально за добу антирейдерська комісія при Міністерстві юстиції розглянула її. Особисто міністр Денис Малюська підписав висновок і вже скасували незаконну перегістрацію компанії. Ми дуже вдячні за таке оперативне і законне рішення", - зазначили працівники ринку.

Водночас, за інформацією журналістів, схему рейдерського захоплення ринку "Столичний" особисто покривав нардеп від "Слуги народу" Микола Тищенко (який також відомий як "Коля Оболонський").

Як зазначають юристи "Столичного", рішення антирейдерської комісії Мін'юсту достатньо, щоб правоохоронці активно почали розслідувати роботу групи рейдерів на чолі з Владою Молчановою та її чоловіком Сергієм Коровченком. Однак у "столичному" вважають, що Молчанова готова піти на все, щоб заволодіти підприємством.

"Обозреватель" публічно звернувся в Національну поліцію, Службу безпеки України і Генеральну прокуратуру з вимогою взяти під контроль розслідування однієї з найгучніших спроб рейдерства в країні – ринку "Столичний".

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Автор: УНІАН