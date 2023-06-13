Автор найефективнішої розробки отримає контракт на 1 мільйон доларів на її реалізацію.

Міністерство цифрової трансформації оголосило конкурс Drone Hackathon "Anti-Shahеd" на найкращу розробку зі знищення ворожих безпілотників.

Як розповіли у відомстві, це другий щорічний хакатон, який відбудеться 24 та 25 червня.

"Українські розробники зможуть запітчити ідеї для представників Сил безпеки та оборони України. Якщо ваш продукт доведе ефективність, а Сили оборони підтвердять, що саме така розробка необхідна тут і зараз - отримаєте контракт на 1 мільйон доларів", - сказано в повідомленні.

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Зазначається, що кошти можна витратити на реалізацію або масштабування розробки, яка знищуватиме ворожі дрони в українському небі.

У міністерстві наголосили, що до хакатону "Anti-Shahеd" можуть долучитися всі, хто:

має ідеї розробок та хоче отримати фінансування для реалізації ідей;

виробляє БПЛА, які можуть бути ефективними на полі бою;

прагне запітчити (представити) створені defense-tech розробки, що допоможуть боротися з ворожими безпілотниками і знищувати їх.

Дрони-камікадзе "Shahed" - що відомо

Як повідомляв УНІАН, іранські дрони-камікадзе "Shahed" все ще несуть в собі значну небезпеку для нашої держави, хоча їх збивати легше, ніж російські ракети.

За словами спікера Повітряних сил Збройних сил України Юрія Ігната, незважаючи на достатню ефективність мобільних вогневих груп, Україні досі доводиться витрачати на збиття дронів-камікадзе дороговартісні ракети.

За даними британської розвідки, Іран тепер постачає дрони-камікадзе Росії більшими партіями і допомагає країні-агресору розпочати виробництво ударних дронів на своїй території.

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